Depremi yaşayan çocuklara psikolojik destek verecekler - Son Dakika

Depremi yaşayan çocuklara psikolojik destek verecekler

02.11.2020 10:41
Depremi yaşayan çocuklara psikolojik destek verecekler, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem en çok Bayraklı ilçesini vurdu.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem en çok Bayraklı ilçesini vurdu. Yaşanan depremin ardından yurdun dört bir yanından bölgeye yardımlar gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki yardım kuruluşları, dernekler ve gönüllü vatandaşlarca İzmir'e gönderilen yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılıyor. Depremzedelerin kişisel bakım malzemeleri, battaniye, yatak ve çocuk bezi gibi ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra yiyecek – içecek ikramında da bulunuluyor.

Depremin yaşandığı günün gecesi İzmir'e kişisel bakım malzemeleri ve yiyecek – içecek yardımları ulaştıran Umudum Olur Musun Derneği ekibi ise çocuklara verilecek psikolojik destek için çalışmalara başladığını duyurdu.

"Psikolojik destek için çalışmalara başladık"

AFAD koordinasyonunda yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını belirten Dernek Başkanı Erdoğan Uludağ, "Öncelikle ilk ihtiyaç olarak su, çorba, battaniye, bebek bezi ve maması dağıtımlarını gerçekleştirdik. Önceliğimiz çocuklarımız olacak. Çocuklara verilecek psikolojik destek için çalışmalara başladık" diye konuştu.

"Travma ekipleri kurmamız gerekiyor"

Çocukların depremden daha çok etkilendiğini ifade eden Uludağ, "Psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarından oluşan, afetlerde görev alacak psikolojik travma ekipleri kurmamız gerekiyor. Çocukların ve ailelerinin hızlıca eski hayatlarına kavuşturmak için gayret göstermeliyiz. Umudum Olur Musun Derneği olarak yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz. Güven vereceğiz. Deprem travmalarını en hafif şekilde atlatmaları için uğraşacağız" dedi.

"Moral götüreceğiz"

Derneğin Sanat Kurulu Başkanı, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı ile en kısa zamanda bir araya geleceklerini söyleyen Erdoğan Uludağ, "Bölgeye birlikte moral götürmek için projeler üreteceğiz. Bu konuda Müfit Can Saçıntı da bizim her zaman yanımızda" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Depremi yaşayan çocuklara psikolojik destek verecekler

Seferihisar, Bayraklı, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremi yaşayan çocuklara psikolojik destek verecekler - Son Dakika


Son Dakika

Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 508 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren dolar yeni haftaya 8,38'den başladı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Kahvaltı hazırlamayan eşine kafa atıp burnundan bıçakladı Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu
2-8 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı 2-8 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı         
10:39
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaşlı isimlere sert eleştiri: Biri panik atak hastası, diğeri alkolik Erman Toroğlu'ndan Beşiktaşlı isimlere sert eleştiri: Biri panik atak hastası, diğeri alkolik         
10:28
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
İşte 3 yaşındaki Elif'in enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu İşte 3 yaşındaki Elif'in enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu         
10:14
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü         
10:00
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi         
09:40
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı 3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı         
08:43
İrem Derici'den İrem Derici'den "İnsan erkeğin gücünü istiyor" diyen Demet Akalın'a gönderme: Erkek gücüne ihtiyaç duymuyorum         
08:38
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı         
07:56
Lübnan'da Ermeniler, Dağlık Karabağ'da savaşmak için gönüllü asker topluyor Lübnan'da Ermeniler, Dağlık Karabağ'da savaşmak için gönüllü asker topluyor         
07:42
Polisin maske cezası yazmak istediği evli çift, ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada Polisin maske cezası yazmak istediği evli çift, ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada         
00:45
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler         
18:03
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 11:01:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremi yaşayan çocuklara psikolojik destek verecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei