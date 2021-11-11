DEPREMİ YAŞAYAN ÖĞRENCİLER KORKTU - Son Dakika

AFAD Başkanlığı 12 Kasım 1999 depreminin yıldönümünde Düzce'ye deprem simülasyon TIR'ı gönderdi. Öğrenciler, TIR'da 6,5 şiddetinde sarsıntıya maruz kalınca korktu.

Düzce'de 12 Kasım 1999 tarihinde yaşanan depremin üzerinden 22 yıl geçti. Deprem bilincinin oluşturulması ve depreme maruz kalınması durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğinin öğretilmesi için AFAD Başkanlığı, deprem simülasyon TIR'ı gönderdi. Anıtpark meydanına kurulan TIR'a lise öğrencileri gelerek depremde yapılması gerekenleri öğrendikleri gibi 6,5 şiddetinde sarsıntıya maruz kaldı. AFAD Eğitim Uzmanı Emin Özden, öğrencilerin okullarında depreme yakalanmaları durumunda sıraların yanlarına çök pozisyonunda kendilerini korumaya almaları gerektiğini belirterek, Sizler Düzceli olmanıza rağmen depremi yaşamadınız. Bizler bu TIR'da size 6,5 şiddetinde deprem sarsıntısı yaşatacağız. Deprem anında neler yapmanız gerektiğini anlattık. Bu kurallara göre davranın. dedi. Sarsıntının ardından korkuları yüzlerine yansıyan öğrenciler, Bir anda çok korktum. İlk defa sarsıntıya maruz kaldım. Halen ellerim titriyor. Annemler bana depremi anlatmıştı. Hatta depremde dedem ölmüş. O kadar biliyorum. diye konuştu.