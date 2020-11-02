Depremim 4'üncü gününde mucize kurtuluşlar umutları arttırdı - Son Dakika

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor. 3 yaşındaki Elif Perinçek'in 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarılması, umutları artırdı.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü saat 14.51'de, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın Seferihisar'da deniz taştı, küçük çaplı tsunami oluştu. Deniz suyu ilçenin cadde ve sokaklarını doldurdu, önüne ne gelirse sürükledi. İzmir'in tarihindeki en büyük depremlerinden biri olan 6.6'lık sarsıntıda, biri boğulma olmak üzere 79 kişi yaşamını yitirdi, 962 kişi ise yarandı. Depremde ayrıca 22 tekne battı, 43 tekne ise karaya oturdu.

Deprem İzmir'in yanı sıra Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedildi. Yunanistan'ın Sisam adasında da 2 çocuk hayatını kaybetti. Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları da depremin vurduğu Bayraklı'ya gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kente gelerek son rakamları açıkladı. Enkaz bölgelerini gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.65 SAAT SONRA KURTARILDIDeprem sonrası enkaz altındakilerin kurtarılması için seferberlik başlatıldı. Enkaz altına kalan çok sayıda vatandaş, kurtarıldı. Bu sabah, müjdeli haber Doğanlar Apartmanı'ndan geldi. Enkaz altından 23 saat sonra kurtarılan annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları Elzem ve Ezel'in ardından 3 yaşındaki Elif Perinçek de 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Bilinci açık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Elif Perinçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında kalan ağabeyi Umut ise yaşamını yitirmişti.KÖPEK 'ARES' DE KURTARILDIİzmir'deki depremden 7 saat sonra ailesiyle birlikte kurtarılan Gizem İleri'nin köpeği 'Ares' de, arama kurtarma ekiplerince enkaz altından çıkarıldı. Depremin 65'inci saatinde ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda canlı çıkarılan Ares, mutluluk yarattı. Halen çöken 8 binanın enkazında arama yapılıyor. Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden toplamda 7 bin 828 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile bin 111 araç görev yapıyor. Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütüldüğü kaydedildi.GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULDUAcil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3 bin 545 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24 bin 82 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş WC konteyner bölgeye sevk edildi. Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı'na 850, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eskişehir Stadı'na 210, Buca Hipodromu'na 194, Buca Stadına 152, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 248 adet olmak üzere İzmir genelinde bin 864 adet çadır kuruldu. 2 bin 38 çadırın kurulum aşamasında olduğu belirtildi.

Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 220 bin 559 kişiye yemek hizmeti sağlandığı belirtildi. Ayrıca 34 bin 698 sıcak içecek, 7916 soğuk içecek, 118 bin 83 ikram malzemesi ve 68 bin 414 adet su dağıtıldığı bildirildi.