Depremim 4'üncü gününde mucize kurtuluşlar umutları arttırdı (2) - Son Dakika

Depremim 4'üncü gününde mucize kurtuluşlar umutları arttırdı (2)
02.11.2020 12:53
ÖLÜ SAYISI 83İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor.
ÖLÜ SAYISI 83
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor. 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1197 artçı sarsıntı yaşandı. AFAD'ın yaptığı açıklamada, depremde bu ana kadar 83 vatandaş öldü. Yaralanan 994 vatandaştan 774'ü taburcu edildi, 220 vatandaşın ise tedavisi sürüyor.
Son Dakika Rusya'dan destek bulamayan Paşinyan çark etti: Tarafsızlığını korumak zorunda Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi Taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina süreci bitince depremin olduğu İzmir'e gidecek Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor