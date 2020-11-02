Depremim 4'üncü gününde mucize kurtuluşlar umutları arttırdı (2) - Son Dakika

ÖLÜ SAYISI 83

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor. 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1197 artçı sarsıntı yaşandı. AFAD'ın yaptığı açıklamada, depremde bu ana kadar 83 vatandaş öldü. Yaralanan 994 vatandaştan 774'ü taburcu edildi, 220 vatandaşın ise tedavisi sürüyor.