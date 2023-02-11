DEPREMİN 129'NCU SAATİNDE ANTAKYA'DAKİ ENKAZDAN 2 KIZ KARDEŞ ÇIKARILDI - Son Dakika
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DEPREMİN 129'NCU SAATİNDE ANTAKYA'DAKİ ENKAZDAN 2 KIZ KARDEŞ ÇIKARILDI

11.02.2023 15:12

HATAY'da meydana gelen depremde Antakya ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki evlerinde enkaz altında kalan 14 ve 15 yaşlarındaki Suriye uyruklu 2 kız kardeş, Eskişehir'den desteğe giden arama-kurtarma ekiplerince depremden 129 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

HATAY'da meydana gelen depremde Antakya ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki evlerinde enkaz altında kalan 14 ve 15 yaşlarındaki Suriye uyruklu 2 kız kardeş, Eskişehir'den desteğe giden arama-kurtarma ekiplerince depremden 129 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ve belediye ekipleri, Antakya'nın Emek Mahallesi'nde deprem nedeniyle çöken bir binada 2 kız kardeşin sağ olduğu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından 14 ve 15 yaşlarındaki Suriye uyruklu 2 kız kardeşi enkaz altından depremden 129 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki kız kardeş, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: DEPREMİN 129'NCU SAATİNDE ANTAKYA'DAKİ ENKAZDAN 2 KIZ KARDEŞ ÇIKARILDI - Son Dakika
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