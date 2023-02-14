Depremin 198. saatinde enkaz altından Türkiye'ye el salladılar - Son Dakika
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Depremin 198. saatinde enkaz altından Türkiye'ye el salladılar

14.02.2023 10:06
Depremin 198. saatinde enkaz altından Türkiye'ye el salladılar

Kahramanmaraş'ta depremin 198. saatinde kurtarılan 17 yaşındaki Muhammed Enes ve ağabeyi Abdülbaki'nin, enkaz altından Türkiye'ye el salladığı görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta depremin 198. saatinde kurtarılan 17 yaşındaki Muhammed Enes ve ağabeyi Abdülbaki'nin, enkaz altından Türkiye'ye el salladığı görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'yi sarsan büyük depremlerin kalbinde Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki, depremin 198. saatinde 8 katlı Pınar Apartmanı'nın enkazından sağ olarak çıkarıldı. İki kardeşin çıkartılması için saatlerce adeta iğne ile kuyu kazarak mücadele eden AFAD, JAK, madenciler, Gölcük Donanma Kurtarma ekibi ve Azerbaycan ekipleri, o anları kendi kameralarıyla kaydetti. Oluşturulan koridorda kayıt yapan telefonu elden ele dolaştırarak enkaz altındaki kardeşlere ulaştıran ekipler, "sizi kurtaracağız" diyerek moral verdi. Göçük altındaki kardeşler ise Türkiye'ye el sallayarak, sağlıklı olduklarının mesajını verdi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Muhammed Enes, Kahramanmaraş, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremin 198. saatinde enkaz altından Türkiye'ye el salladılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremin 198. saatinde enkaz altından Türkiye'ye el salladılar - Son Dakika
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