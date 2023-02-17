Depremin 258'inci saatinde kurtarılan kadını enkazda fark eden operatör, o anları anlattı - Son Dakika
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Depremin 258'inci saatinde kurtarılan kadını enkazda fark eden operatör, o anları anlattı

17.02.2023 11:14
Depremin 258'inci saatinde kurtarılan kadını enkazda fark eden operatör, o anları anlattı

Kahramanmaraş'ta arama çalışması sırasında enkazdaki Neslihan Kılınç'ın elini fark eden Siirtli iş makinesi operatörü Adnan Eşin, depremin 258'inci saatindeki kurtarma çalışmasında yaşananları anlattı.

Kahramanmaraş'ta arama çalışması sırasında enkazdaki Neslihan Kılınç'ın elini fark eden Siirtli iş makinesi operatörü Adnan Eşin, depremin 258'inci saatindeki kurtarma çalışmasında yaşananları anlattı.

Depremde Ebrar Sitesi'ndeki evlerinde eşi ve iki kızıyla enkaz altında kalan 29 yaşındaki Neslihan Kılınç, arama kurtarma çalışması yapan ekiplerce dün felaketin 258'inci saatinde çıkarıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kılınç'ın enkaz altında elini fark eden Eşin, gazetecilere, Siirt'ten 5 iş makinesi ve ekibiyle gönüllü geldiklerini söyledi.

Depremin başından beri 3 kişiyi enkazdan çıkardıklarını anlatan Adnan Eşin, şöyle konuştu:

"Hiçbir şekilde enkaz kaldırma yapmıyoruz. Alanda çok dikkatli çalışma yürütüyoruz. Enkaz altında yatak odası bölümündeki yatağı çeker çekmez bir el fark ettim. Bir kişinin elini kaldırdığını fark ettim. Hemen arkadaşlarla gittik, baktık yaşıyor. 'Yaşıyor.' dedik, Allah'ın bir mucizesi, bir hikmetidir. Allah onu ailesine bağışlasın. Bizim için daha fazla ümitle çalışmayı nasip ettirdi. Hiçbir şekilde sıkışma, sorun, sıkıntı yoktu. Direkt sedyenin üzerine koydular. Olduğu yerden çektim, yatağın üzerindeydi, sadece yüzünde toz vardı."

Eşin, Neslihan Kılınç'a hemen AFAD, UMKE ve sağlık çalışanlarının müdahale ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Siirt, Güncel, Son Dakika

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