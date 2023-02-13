Depremin 8'inci gününde harabeye dönen Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi - Son Dakika
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Depremin 8'inci gününde harabeye dönen Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi

13.02.2023 10:19

Depremin 8'inci gününde harabeye dönen Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 8'inci gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'da ortaya çıkan yıkım dron ile havadan görüntülendi.

Depremin 8'inci gününde harabeye dönen Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi

HATAY - Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 8'inci gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'da ortaya çıkan yıkım dron ile havadan görüntülendi. Harabeye dönen şehrin üzerini toz bulutu kapladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'da ortaya çıkan korkunç yıkım drone ile havadan görüntülendi. Deprem felaketinin 8'inci gününde Antakya'da çekilen dron görüntülerine, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk yansıdı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü görüldü. Öte yandan arama kurtarma çalışmalarından dolayı harabeye dönen kentin üzerini toz tabakası kapladı.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Deprem, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremin 8'inci gününde harabeye dönen Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi - Son Dakika

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