Depremin acısını umursamadan sahte paylaşımda bulundular - Son Dakika
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Depremin acısını umursamadan sahte paylaşımda bulundular

7 saat önce

Türkiye, Elazığ ve Malatya'yı vuran depremin şokunu yaşarken binlerce insan depremzedelere yardımcı olmak için sosyal medya üzerinden iletişime geçti.

Türkiye, Elazığ ve Malatya'yı vuran depremin şokunu yaşarken binlerce insan depremzedelere yardımcı olmak için sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Kimi adres verip "Gelin bende kalın" dedi, kimi hayat belirtisi olan enkaz bölgelerinin yerini paylaştı. İnsanlıktan nasibini almamış bazı kişiler ise twitter'da sahte hesap açıp, "Enkaz altındayım. Yardım edin" şeklinde paylaşımlarda bulundu. Binlerce kişiyi alarma geçiren, hayat kurtarmak için zamanla yarışan ekipleri meşgul eden vicdansızların yaptığı paylaşımların sahte olduğu geç de olsa anlaşıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, yaşanan trajediyi eğlenceye dönüştüren, kamu görevlilerinin işini yapmasını engelleyen, sahte ihbarda bulunan şahısların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Vatandaşlar da sahte hesaplarla kurtarma çalışmalarına engel olan şarlatanlara tepki gösterdi.

(İHA)

Depremin acısını umursamadan sahte paylaşımda bulundular

Türkiye, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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