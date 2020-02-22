Depremin ana merkezi Çevrimtaş'a ilk 'örnek ev' kuruldu - Son Dakika

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ana merkezi Çevrimtaş köyünde evleri yıkılan depremzedeler için ilk örnek evin kurulumu yapıldı, hafif çelikten örnek ahırın da kurulma çalışması başlatıldı.

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölge halkının yaraları sarılmaya devam ediyor. Tüm imkanlarını kullanan devlet kurumları depremzedelerin mağduriyetini gidermek adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde konutların inşasına başladı. Bu kapsamda özellikle depremin ana merkezi Sivrice ilçesinin Çevrimtaş köyünde 91 metrekare 2+1 hafif çelik ile örnek evin inşası tamamlandı. Yine hafif çelikle ahır yapına da başlandı. Örnek çalışmaların tamamen bitmesinin hemen ardından köylerde yaklaşık 3 bin 500 evin inşası gerçekleştirileceği belirtildi. Çevrimtaş köyünde depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, bir çok evde yıkılıp ağır hasar görmüştü.

Yaşanan deprem sonrası evi yıkılan ve isteği üzerine arazisi içerisinde 'örnek' ev yapılan iki çocuk babası Ramazan Ernek de yeni evlerine kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ve evlerinin güzel olduğunu aktardı.

Arazisi içerisinde yapılan evden memnun olduklarını dile getiren köylülerden Ramazan Ernek, "Depremde evimiz zarar gördü şuan enkazı kaldırılıyor. Onun için bizlere de bir ev yaptılar. Allah razı olsun. Örnek ev yaptılar ve gelip bakıyorlar. Elazığ ve Malatya'da bu çevrede aklaşık 3 bin 500 civarında böyle örnek ev yapılması planlanıyor. İnşallah, en yakın zamanda mağdur olanlara da yapılır. Ben şahsım olarak evimizden memnunum, evimiz güzel. Yaklaşık 100 metrekare alan üzerinde herhalde 2+1, üç odası, mutfağı ve banyosu var" dedi.

(Rıdvan Yeşilırmak/İHA)