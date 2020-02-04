Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı - Son Dakika

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

6 saat önce

Avcılar Belediyesi, 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 depreminin ardından 40 yıllık belediye binasını taşıma kararı aldı.

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı, System.String[]

Avcılar Belediyesi, 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 depreminin ardından 40 yıllık belediye binasını taşıma kararı aldı. Binanın taşınmasına bugün başlandı.


17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nde İstanbul'da en çok yıkıma uğrayan ilçe Avcılar olmuştu. Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Avcılar'da deprem gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. Hasarlı birçok bina tespit edildi. Depremin ardından hareke geçen Avcılar Belediyesi, 1999 depreminde etkilenerek güçlendirme çalışması yapılan 40 yıllık belediye binasının taşınması kararı aldı. Avcılar Belediye binasında eski olduğu gerekçesiyle taşınmaya başladı. Bina yeni bina yapılan kadar Ambarlı Mahallesi'nde bulunan belediyenin bir başka binasında hizmet verecek. Eski binada taşınma işlemleri ise bugün sabah saatlerinde başladı. Kamyonlara yüklenen malzemeler yeni binaya götürüldü.


"Binamız 40 yıllık, 1999 depreminden sonra güçlendirilmiş"


Belediye binasının taşınma sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "27 Eylül tarihinde bir taşınma sürecine girdik. Binamız hasarlı değil. Binamızda olağan dışı bir olumsuzluk yok. Belediye binası deprem olurken bina içerisindeki arkadaşlarımızın korkusuz ve güvenli bir şekilde çalışması gerekir. Depremden sonra binanın bir kriz merkezi olarak kullanılması durumunda olması gerekir. Biz binamızı yeniden en büyük riske karşı hazır hale getirmek için başka bir yere taşınacağız. Her türlü durumda hizmet verebilecek bir bina inşa etmek için taşınıyoruz. Binamız 40 yıllık. 1999 depreminden sonra güçlendirilmiş. 2 yıl içerisinde binamızın yenilenmesi düşünüyoruz. Depremden sonra güvenli olmadığı ifade edilen 6 binamız tahliye edildi. Yenilemek için süreçler başladı. Binlerce binanın yenilenmesinde yarar var. Güçlü hale gelmesi gerekir. Avcılar'da yenileme çalışmaları devam ediyor. Avcılar'da nüfus 13 bin civarında arttı. 448 bin kişiye ulaştık" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:18 Kaynak: İHA
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