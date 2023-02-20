Depremin ardından 71 ilde ikinci dönemin ilk zili bugün çalıyor - Son Dakika
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Depremin ardından 71 ilde ikinci dönemin ilk zili bugün çalıyor

20.02.2023 09:51

Kahramanmaraş merkezli iki deprem nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bugün ders başı yapacak. Öte yandan depremin vurduğu 10 ilde eğitim-öğretimin ne zaman başlayacağı ise bugün yapılacak toplantıda netleşecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı. Ancak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verildi. Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ildeki tüm kademelerdeki öğrenciler, bugün ders başı yapacak.

10 İLDE PLANLANAN TARİH 1 MART

Depremden etkilenen illerdeki eğitim-öğretime de yardım ve barınma ihtiyacına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve hasar tespit çalışmalarının şubat ayı sonuna kadar tamamlanmasının beklenmesi nedeniyle 1 Mart itibarıyla başlatılması için planlama yapılıyor. Bu illerde yapılan tespitler sonucunda, uygun görülen okullarda, il, ilçe ve okul temelli verilecek kararlara göre eğitim öğretim faaliyetlerine başlanacak. Bu doğrultuda ilgili valiliklerce gerekli tedbirler alınacak. Depremin vurduğu 10 ille ilgili kararın bugün yapılacak toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

DEVAMSIZLIKLARLA İLGİLİ HÜKÜMLERDEN MUAF TUTULACAK

Afet bölgesinde öğrenim gören öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacak. Ayrıca depremin yaşandığı 10 ilden diğer illere nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacağı bildirildi. Bakanlık ayrıca deprem nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin istemeleri halinde, ülke genelindeki okul pansiyonlarına doğrudan parasız yatılı olarak yerleştirilebileceğini açıkladı.

YKS VE LGS'DE DÜZENLEME

Depremler nedeniyle YKS ve LGS sınavlarına ilişkin de kararlar alındı. Bu yıl yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılacak öğrenciler 8'inci sınıfa ait sınava esas derslerin, ilk dönem sonuna kadar işlenen, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) katılacak öğrenciler ise 9, 10 ve 11'inci sınıflara ait sınava esas derslerin tamamı ile 12. sınıfa ait sınava esas derslerin ilk dönem sonuna kadar işlenen konu, kazanım ve açıklamalarından sorumlu olacak.

Depremin ardından 71 ilde ikinci dönemin ilk zili bugün çalıyor

OKULLARDA PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, afet bölgesi illeri ve afetten doğrudan etkilenmeyen diğer illerde uygulanmak üzere Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı. Plan ile başta depremden doğrudan etkilenen iller olmak üzere tüm öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin tüm süreçler aşamalandırıldı.

Yürütülecek çalışmalarda kullanılacak dokümanlar, "orgm.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı. Psikososyal Destek Eylem Planı kapsamında, depremin etkilediği 10 ilde MEB tarafından görevlendirilen rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlardan oluşan psikososyal destek ekipleri tarafından, psikolojik ilk yardım programı (PİY), öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik olarak uygulanmaya başlandı. Bu çalışmalar, 1 Mart 2023'e kadar devam edecek.

Ayrıca deprem bölgesi illerinden nakledilerek diğer illere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bireylere yönelik, okulların kapalı bulunduğu süre içerisinde il ve ilçe psikososyal destek ekiplerince başlatılan PİY çalışmaları sürüyor. Rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından sorumluluk bölgelerindeki rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara, 16-17 Şubat 2023'te, "Deprem ve Yas Psikoeğitim Programları" ile öğretmen-veli oturumları hakkında uzaktan bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Eylem Planı'nda yer alan ikinci aşama çalışmalara ait "Deprem-Öğretmen Oturumu" yarın öğretmenlere, "Deprem-Veli Oturumu" ise 21-22 Şubat 2023 tarihleri arasında rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından velilere uygulanacak. Oturumlarda, kaygı ve stres farkındalığı, bunlarla olumlu başa çıkma gibi temalardan oluşan içerikler yer alıyor.

71 İLDEKİ TÜM ÖĞRENCİLER İÇİN PSİKOEĞİTİM PROGRAMI

Depremin ardından yarın ders başı yapacak 71 ildeki tüm kademelerdeki öğrencilere, yarından itibaren "deprem psikoeğitim programı" uygulanacak. Program, duyguları tanıma, duygularla baş etme, güvenlik, umut aşılama, benlik saygısı, sosyal ilişkiler, yardım arama modüllerinden oluşuyor.

Bu çalışmaların ardından okullarda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından depremden etkilenen öğrencilere yönelik çalışmalar yapılacak, öğretmen ve ailelerin bilgi sahibi olması amacıyla "Kayıp ve Yas-Aileler ve Öğretmenler İçin Bilgilendirme Oturumları" uygulanacak.

Ayrıca afetten etkilenme düzeyi yüksek olduğu belirlenen öğrenciler için "Psikososyal Destek Psikoeğitim Programı-YAS", rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından uygulanacak. Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı bulunmayan okullarda uygulamalar, rehberlik ve araştırma merkezi koordinasyonunda yürütülecek.

Kaynak: AA
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