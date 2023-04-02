Depremin ardından Adıyaman'a gelen ilk turist kafilesi kentin tarihi mekanlarını gezdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'a gelen ilk turist kafilesi, kentin tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

Güney Koreli turist kafilesi, rehberler eşliğinde ilk olarak Karakuş Tümülüsü'nü gezerek, bölge hakkında bilgi aldı.

Ardından Tarihi Cendere Köprüsü'ne giden turistler, son olarak Nemrut Dağı'na çıkarak buradaki tarihi yapıları inceledi.

Turistler, gezileri boyunca fotoğraf çekerek, Adıyaman'ın tarihi hakkında bilgi edindi. ???????