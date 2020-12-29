Depremin ardından bir çok ilde görülen 'ay halkası' vatandaşları tedirgin etti - Son Dakika

Depremin ardından bir çok ilde görülen 'ay halkası' vatandaşları tedirgin etti
29.12.2020 00:40
Elazığ'da pazar günü meydana gelen depremin ardından akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan beyaz halka vatandaşları korkuttu. Birçok ilde görülen 'ay halkası'yla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Bu halkanın sebebi bu mevsimde gökyüzünde oluşan buz kristalleridir" dedi.
Dün Kandilli Rasathanesi verilerine göre Elazığ'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan ay halkası vatandaşları tedirgin etti.
HALKANIN SEBEBİ AÇIKLANDI
Konuyla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Bu halkanın sebebi bu mevsimde gökyüzünde oluşan buz kristalleridir. Yükseklerde altıgen şeklindeki buz kristalleri ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağlıyor. Bilimsel olarak biz bunu ay halkası olarak adlandırıyoruz" dedi.
Doğa olayının Kayseri, Adana, Van, Diyarbakır, Siirt, Adıyaman'da da görüldüğü bildirildi.
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