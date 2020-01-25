Depremin ardından Dicle'deki bazı binalarda çatlaklar oluştu - Son Dakika
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Depremin ardından Dicle'deki bazı binalarda çatlaklar oluştu

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.8'lik depremin hissedildiği Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki bazı binalarda çatlaklar oluştu.

Depremin ardından Dicle'deki bazı binalarda çatlaklar oluştu, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.8'lik depremin hissedildiği Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki bazı binalarda çatlaklar oluştu.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilde hissedildi. Depremin yoğun şekilde hissedildiği Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bazı yapılarda çatlaklar oluştu. Yeşiltepe Mahallesi Somakir Sokak'ta ikamet eden Mehmet Aksüt ve çocuklarına ait 2 katlı binada deprem sonrası çatlaklıklar oluştu.

Mehmet Aksüt'ün oğlu Mesut Aksüt ise yaklaşık 30 yıllık olan kerpiç ev ve ahırlarında depremden sonra çatlaklar oluştuğunu söyledi. Yeni bir evde oturmak için maddi durumunun elverişli olmadığını kaydeden Mesut Aksüt, hasar tespit komisyonu tarafından kerpiç ev ve ahırında deprem sonrası oluşan çatlakların incelenmesini istedi.

15 Temmuz Mahallesi'nde ikamet eden Aysel Aktaş da deprem sonrası evinin odalarında çatlaklar oluştuğunu dile getirdi.

(Hasan Dayan/İHA)

Diyarbakır, Sivrice, Elazığ, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
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