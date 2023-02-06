Depremin ardından doğalgaz boru hattı patladı - Son Dakika
Üye Girişi

Depremin ardından doğalgaz boru hattı patladı

06.02.2023 07:47

Depremin ardından doğalgaz boru hattı patladı Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyünde iki ayrı noktada yangın çıktıHATAY Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremle birlikte Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyündeki doğalgaz boru hattında patlama ve yangın yaşandı.

Depremin ardından doğalgaz boru hattı patladı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyünde iki ayrı noktada yangın çıktı

HATAY Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremle birlikte Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyündeki doğalgaz boru hattında patlama ve yangın yaşandı. Topboğazı Köyü Muhtarı Bilal Alpdoğan, köyün 200 metre altında ve 3 kilometre mesafede iki ayrı noktada depremle birlikte patlama ve sonrasında yangın çıktığını kaydetti. Yangının devam ettiği, BOTAŞ yetkililerinin de devrede olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
7,4'lük deprem sonrası Hatay'daki doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi 7,4'lük deprem sonrası Hatay'daki doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi Oktay: '(Kahramanmaraş merkezli deprem) Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, İslahiye, Reyhanlı, Kırıkhan,... Oktay: '(Kahramanmaraş merkezli deprem) Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, İslahiye, Reyhanlı, Kırıkhan,... 7,4 Büyüklüğünde Deprem, 10 İli Vurdu. 7,4 Büyüklüğünde Deprem, 10 İli Vurdu.

Kırıkhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremin ardından doğalgaz boru hattı patladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:48 Şanlıurfa'da depremden etkilenen binanın yıkılma anı anbean kamerada
10:37 Spor camiasını korkutan iddia! Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın depremde enkaz altında kaldı
10:31 Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın depremde enkaz altında kaldığı iddia edildi
10:31 Annesi depremde mahsur kalan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'ndan yardım çığlığı: Lütfen haber edin
10:23 Son Dakika! Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 70 vatandaşımız hayatını kaybetti
10:22 Oyuncu Melisa Aslı Pamuk yardım çağrısı yaptı: Anneannem ve teyzem binada mahsur
10:25 Şiddetli deprem sonrası Hatay Havalimanı'nın baştan başa yarıldı
10:19 7.4'lük deprem sonrası Hatay Havalimanı'nın pisti enine doğru yarıldı
10:16 Kahramanmaraş depremini önceden tahmin eden 'deprem kahini' yine uyardı
10:12 7,4'lük deprem sonrası Malatya'da 123 yıllık Yeni Camii yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2023 10:53:47. #1.13#
SON DAKİKA: Depremin ardından doğalgaz boru hattı patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement