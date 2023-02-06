HATAY Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremle birlikte Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyündeki doğalgaz boru hattında patlama ve yangın yaşandı. Topboğazı Köyü Muhtarı Bilal Alpdoğan, köyün 200 metre altında ve 3 kilometre mesafede iki ayrı noktada depremle birlikte patlama ve sonrasında yangın çıktığını kaydetti. Yangının devam ettiği, BOTAŞ yetkililerinin de devrede olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kırıkhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Depremin ardından doğalgaz boru hattı patladı - Son Dakika

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