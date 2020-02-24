Depremin ardından Elazığ'da ders zili çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremin ardından Elazığ'da ders zili çaldı - Son Dakika

Depremin ardından Elazığ'da ders zili çaldı

7 saat önce

ELAZIĞ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından eğitime verilen ara bugün çalınan ders ziliyle son buldu.

Depremin ardından Elazığ'da ders zili çaldı, System.String[]

ELAZIĞ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından eğitime verilen ara bugün çalınan ders ziliyle son buldu.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'daki okullarda eğitime ara verildi. Eğitime verilen aranın ardından bugün çalınan ders ziliyle 515 okulda 126 bin 276 öğrenci ve 8 bin 895 öğretmen eğitim öğretime başlayarak ders başı yaptı.

Elazığ'da depremin ardından yapılan ilk ders için Sürsürü Mahallesi'ndeki Vali Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürü Veyzi Gürtürk'ın katılımıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Göktürk, eğitim dönemi boyunca deprem tatbikatının yapılacağını ve öğrencilerin deprem konusunda sürekli eğitileceğini söyledi.

24 Ocak'taki depremde hayatını kaybeden 41 kişiden biri de Vali Lütfullah Bilgin İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Muhammet Salih Civelek'ti. Civelek, sınıfında arkadaşları ve öğretmenleri tarafından anıldı. Anmada, Civelek'in oturduğu sıra üzerine fotoğrafı bırakılıp, sınıf arkadaşları tarafından karanfiller konuldu.


Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye, turizmde 2020'ye rekorla başladı
Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Güngör: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir Son Dakika: Almanya'da bir karnaval yürüyüşüne araçla saldırı düzenlendi Son Dakika: Gezi Parkı davasında beraat kararının gerekçesi açıklandı: Osman Kavala'nın finanse ettiğine dair somut delil yok

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:10:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremin ardından Elazığ'da ders zili çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]