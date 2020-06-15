Depremin ardından Elmalı Köyü'nde yaralar sarılmaya başlandı - Son Dakika
Depremin ardından Elmalı Köyü'nde yaralar sarılmaya başlandı
Elmalı Köyü'ndeki yıkılan evler Köye gelen Kızılay ekipleri Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin köyde inceleme yapması ve vatandaşlarla konuşması BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen depremin ardından Yedisu ilçesi Elmalı Köyü'nde yaralar sarılmaya başlandı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
15.06.2020 19:57:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremin ardından Elmalı Köyü'nde yaralar sarılmaya başlandı - Son Dakika