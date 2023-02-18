Depremin ardından Gaziantep'teki Derin Çukur Caddesi ismiyle özdeşleşti - Son Dakika
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Depremin ardından Gaziantep'teki Derin Çukur Caddesi ismiyle özdeşleşti

18.02.2023 21:57

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasara yol açtığı Gaziantep'teki Derinçukur Caddesi, adeta ismiyle özdeşleşti. Depremin ardından cadde üzerindeki parkta yarık meydana gelirken, sokakların birleştiği noktada ise dev bir çukur oluştu. Çukurun etrafındaki evler, güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesi'nde bulunan Aydınbaba Parkı'nda depremin etkisiyle derin bir yarık oluştu. Yarığın devamında sokakların birleştiği noktada ise dev bir çukur meydana geldi.

DEV ÇUKUR OLUŞTU

30 metre uzunluğunda, 8 metre enindeki çukurun derinliği de şaşırttı. Çukura dik vaziyette düşen elektrik direğinin asfaltın sağlam kalan bölümlerinden bile görünmemesi dikkati çekti. Çukur havadan görüntülendi.

EVLER BOŞALTILDI

Park ve çukurun çevresindeki evler, depremin ardından güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Depremin ardından Gaziantep'teki Derin Çukur Caddesi ismiyle özdeşleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremin ardından Gaziantep'teki Derin Çukur Caddesi ismiyle özdeşleşti - Son Dakika
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