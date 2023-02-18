Gaziantep 'in Şahinbey ilçesindeki Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesi'nde bulunan Aydınbaba Parkı'nda depremin etkisiyle derin bir yarık oluştu. Yarığın devamında sokakların birleştiği noktada ise dev bir çukur meydana geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Depremin ardından Gaziantep'teki Derin Çukur Caddesi ismiyle özdeşleşti - Son Dakika

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