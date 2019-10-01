Son Dakika Haberleri: Depremin ardından hasar ihbarlarının sayısı iki bini aştı
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Depremin ardından hasar ihbarlarının sayısı iki bini aştı

32 dakika önce

DASK, Marmara Denizi merkezli depremin ardından hızla hasar ihbarlarını almaya ve hasar tespit çalışmaları için eksper görevlendirmelerini yapmaya başladı.

Depremin ardından hasar ihbarlarının sayısı iki bini aştı, System.String[]

Yoğunlukla İstanbul'dan olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'den yaklaşık iki bini aşkın Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için hasar ihbarı yapıldı.

Depremin ardından tüm ekibiyle operasyon süreçlerine odaklanan DASK, Zorunlu Deprem Sigortası'na sahip konut sahiplerinin ALO DASK 125 üzerinden ilettiği hasar ihbarlarını değerlendiriyor. Şu ana kadar İstanbul ağırlıklı olmak üzere çevre iller de dahil iki bini aşkın hasar ihbarı alındı. Eksperleri hasar tespiti için sigortalı konutlara göndermeye başlayan DASK, hasar süreçlerini etkin şekilde yönetmek için yürüttüğü çalışmalar sayesinde hasar tespitlerini mobil cihazlar üzerinden çok daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapıyor. Hasar tespit ve değerlendirme süreçlerinin sonuçlanmasının ardından kısa sürede tazminat ödemeleri gerçekleştirilecek.

Bugün Türkiye'de her iki konuttan biri Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altında. Sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş iller yer alıyor. Yalova, Sakarya ve Bolu'da sigortalılık oranları yüzde 80'i aşarken, İstanbul'da ise yüzde 63'e ulaşmış durumda.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Balıkesir, İstanbul, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:55 Kaynak: Bültenler
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