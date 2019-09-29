Depremin ardından İstanbul'da son durum

Marmara Denizi Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar ihbarları gelmeye devam ediyor. Avcılar'da birçok bina ihbarda bulunmuş, yapılan incelemelerde de hasar gördüğü belirlenen 3 bloklu bina hakkında tahliye kararı verilmişti.

Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan 3 bloklu Öncel Apartmanının kolon ve kirişlerinde hasar olduğunu tespit edildi. Belediye ekipleri hasar oluşan bina sakinlerine binayı tahliye etmeleri için bu akşama kadar süre verdi. Burası ise İstanbul'un Sultangazi ilçesi..

Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir bina zabıta ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra mühürlenen 11 daireli binada yaşayan vatandaşlar, akrabalarına ve otele yerleşti. Silivri'nin Küçükkılıçlı Mahallesi'nde yaşayan engelli bir çift ise evlerinin mühürlenmesi ile sokakta kaldı. Evde turşu yapıp satarak geçinen ve başka geliri olmayan Halise ve Cansel Başaran çifti, şimdi başlarını sokabilecekleri iki göz oda için yetkililerden yardım bekliyor.

İstanbul'un bir başka ilçesi Esenyurt'ta da tahliyeler sürüyor. Esenyurt 66'ncı sokakta bulunan 4 katlı bina sakinleri de

kolonları çatlayanapartmandaki eşyalarını taşıyor.

Öte yandan diğer bölgelerden de deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yalova, merkez üssü Marmara Denizinin Yalova açıkları olan 2.9 ve 3.6 büyüklüğündeki 2 depremle sarsıldı. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem haberi gelen bir başka il ise Muğla. AFAD, Marmaris ilçesi açıklarında saat 10.50'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

(İHA)