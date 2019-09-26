Depremin ardından istanbul'da trafik yoğunlaştı
1 saat önce
İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı noktalarda trafik yoğunlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:07 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı noktalarda trafik yoğunlaştı. Okulların tatil edilip servislerin yola çıkmasının da etkisiyle D - 100 Karayolu ile TEM Otoyolu
'nda trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Trafik Yoğunluk verilerine göre saat 16.30 itibariyle yoğunluk yüzde 63'e ulaştı. TEM Otoyolu Ankara
istikameti; Gaziosmanpaşa
'dan Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'ne kadar trafik yoğun seyretti. D-100 Karayolu
Ankara istikameti Bakırköy
'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, ters yönde ise 15 Temmuz Köprüsünden Avcılar
'a kadar trafik oldukça yoğun seyretti.
- İstanbul
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