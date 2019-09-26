Son Dakika Haberleri: Depremin ardından istanbul'da trafik yoğunlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Depremin ardından istanbul'da trafik yoğunlaştı

1 saat önce

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı noktalarda trafik yoğunlaştı.

Depremin ardından istanbul'da trafik yoğunlaştı, System.String[]
İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı noktalarda trafik yoğunlaştı. Okulların tatil edilip servislerin yola çıkmasının da etkisiyle D - 100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk verilerine göre saat 16.30 itibariyle yoğunluk yüzde 63'e ulaştı. TEM Otoyolu Ankara istikameti; Gaziosmanpaşa'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik yoğun seyretti. D-100 Karayolu Ankara istikameti Bakırköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, ters yönde ise 15 Temmuz Köprüsünden Avcılar'a kadar trafik oldukça yoğun seyretti.


- İstanbul
D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada
İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı İstanbul depremi sonrası Kandilli'den yeni uyarı: Artçılar devam edecek Deprem sempozyumunda depreme böyle yakalandılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 19:05:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Depremin ardından istanbul'da trafik yoğunlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]