Son Dakika Haberleri: Depremin ardından kalp krizinden ölen öğretmen toprağa verildi
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Depremin ardından kalp krizinden ölen öğretmen toprağa verildi

17 dakika önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde de hissedilen İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz (48) memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Depremin ardından kalp krizinden ölen öğretmen toprağa verildi, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde de hissedilen İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz (48) memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.
Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından öğrencilerini okuldan tahliye ettikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Eryılmaz'ın cenazesi, dün okulunda düzenlenen törenin ardından Kırıkkale'ye getirildi. Kırıkkale Nur Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Kırıkkale Vali Yardımcısı Emin Alıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğretmenin yakınları, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Törende Eryılmaz'ın eşi Türkan Eryılmaz ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Eryılmaz'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan ilçesinde şehir mezarlığında toprağa verildi.


Kalp Krizi, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:06 Kaynak: DHA
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