Depremin ardından tüm Türkiye kenetlendi - Son Dakika
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Depremin ardından tüm Türkiye kenetlendi

6 saat önce

Elazığ'da yaşanan depremin ardından Türkiye tek yürek oldu; depremzedelere yardım etmek için el ele verdi.

Elazığ'da yaşanan depremin ardından Türkiye tek yürek oldu; depremzedelere yardım etmek için el ele verdi. Deprem bölgesine tüm yurttan gıda ve giyecek ve çok çeşitli yaşamsal malzemeler gönderiliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi de yardımlar için derhal organize oldu. Belediye bünyesindeki Off-road kulüplerince depremzedelere ulaştırılmak üzere giysi ve battaniye yardımı kampanyası başlatıldı. Kampanyaya Erzurumlu besici Metin Yanar ise 2 koyun ile destek verdi. Tokatlılar da depremzedelere yardım için el ele verdi. Turhal Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında yorgan, battaniye, elektrikli ısıtıcılar, kuru gıda gibi çeşitli ihtiyaç malzemeleri toplandı. Araçlara yüklenen malzemeler gece saatlerinde Elazığ'da gitmek üzere yola çıktı. Uşak Belediyesi ve Uşakspor tarafından battaniye kampanyası başlatıldı. Sosyal medyadan yapılan duyuruların ardından kısa sürede bir TIR dolusu battaniye toplandı. TIR, dualar eşliğinde Elazığ'a doğru yola çıktı. Nevşehir Belediyesi de Elazığ için seferber oldu. Başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde içinde giyecek, battaniye ve temel gıda maddelerinin bulunduğu 9 TIR dualar eşliğinde Elazığ'a gönderildi.

(İHA)

Depremin ardından tüm Türkiye kenetlendi

Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:25 Kaynak: İHA
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