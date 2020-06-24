Depremin ardından yaşanan balık ölümleri vatandaşı tedirgin ediyor - Son Dakika

Depremin ardından yaşanan balık ölümleri vatandaşı tedirgin ediyor

Depremin ardından yaşanan balık ölümleri vatandaşı tedirgin ediyor -Kağızman Deniz Gölü'nde yüzlerce sazan balığı kıyıya vurdu Kağızman'da meydana gelen 10 artçı depremin ardından ortaya çıkan manzara vatandaşları korkuttu.

Depremin ardından yaşanan balık ölümleri vatandaşı tedirgin ediyor

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- Kağızman Deniz Gölü'nde yüzlerce sazan balığı kıyıya vurdu

KARS - Kağızman'da meydana gelen 10 artçı depremin ardından ortaya çıkan manzara vatandaşları korkuttu.

Kars'ın Kağızman İlçesinde geçtiğimiz günlerde art arda meydana gelen 10 depremin ardından Çengilli Köyü Deniz Gölü'nde yüzlerce balık ölümünü köylüler depreme bağladı.

Doğa harikası olan ve Çengilli köyünde bulunan Deniz Gölü'nde köylüler çok sayıda sazan balığının ölerek kıyıya vurduğunu gördü. Köylüler durumu İl Tarım ve İl Müdürlüğü'ne bildirirken, köylüler yaşanan balık ölümlerinin depremin hemen ardından meydana geldiğine dikkat çekti.

Deniz gölünde yüzlerce balığın kıyıya vurduğunu ifade eden köylülerden Haluk Bingeöl, "Binlerce balık kıyıya vurmuş durumda, çok kötü bir koku var. 2-3 gün önce deprem olmuştu. Depremden etkilenmiş olabilirler. Gaz veya başka bir şeyden balıklar zehirlenmiş olabilir" dedi.

Öte yandan Deniz Gölü'nde ölen sazan balıklarının etrafa koku yaydığı gözlenirken, yetkililerin gölden ölen balıklardan ve sudan numune aldığı bildirildi.

Kağızman, Kars, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Depremin ardından yaşanan balık ölümleri vatandaşı tedirgin ediyor - Son Dakika

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