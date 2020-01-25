Depremin boyutu Malatya'da gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hava aydınlanınca hasar tespit çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleri tarafından getirilen çadırlar ise kurulmaya devam ediyor.Sabaha kadar artçı depremlerle karşılaşan Doğanyol ilçesinde yaşayan vatandaşlar, evlerine girmeyerek sokak başlarında yaktıkları ateşle ısındı. Gün ağarınca net bir şekilde görünen hasarlı binalarına giren vatandaşlar, evlerinden ihtiyaç duyduğu malzemelerini alarak tekrar sokaklara çıktı.
Depremde hasar gören evlerinden ayrılan depremzedeler, binalarının çatladığını, depremle oluşan enkazda komşularının öldüğünü, korkudan dışarıda beklediklerini belirtti.