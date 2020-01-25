Depremin boyutu Malatya'da gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremin boyutu Malatya'da gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Depremin boyutu Malatya'da gün ağarınca ortaya çıktı

6 saat önce

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, dün saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde de etkisini gösterdi.

Depremin boyutu Malatya'da gün ağarınca ortaya çıktı, System.String[]
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, dün saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde de etkisini gösterdi. Yıkılan ve hasar gören binalar, gün ağarınca ortaya çıktı. Depremde hasar gören evlerine giremeyen depremzedeler için AFAD ekipleri tarafından ilçeye getirilen çadırlar, kurulmaya devam ediyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hava aydınlanınca hasar tespit çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleri tarafından getirilen çadırlar ise kurulmaya devam ediyor.

Sabaha kadar artçı depremlerle karşılaşan Doğanyol ilçesinde yaşayan vatandaşlar, evlerine girmeyerek sokak başlarında yaktıkları ateşle ısındı. Gün ağarınca net bir şekilde görünen hasarlı binalarına giren vatandaşlar, evlerinden ihtiyaç duyduğu malzemelerini alarak tekrar sokaklara çıktı.

Depremde hasar gören evlerinden ayrılan depremzedeler, binalarının çatladığını, depremle oluşan enkazda komşularının öldüğünü, korkudan dışarıda beklediklerini belirtti.


- Kırmızıtaş
Doğanyol, Malatya, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:10 Kaynak: DHA
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