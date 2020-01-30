Depremin çocukları sokak hayvanlarını unutmuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremin çocukları sokak hayvanlarını unutmuyor - Son Dakika

Depremin çocukları sokak hayvanlarını unutmuyor

17 dakika önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi tüm şiddetiyle yaşayan çocuklar, kendi yiyeceklerini sokak hayvanlarıyla paylaşıyor.

Depremin çocukları sokak hayvanlarını unutmuyor, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi tüm şiddetiyle yaşayan çocuklar, kendi yiyeceklerini sokak hayvanlarıyla paylaşıyor.


Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin merkezi olan Sivrice ilçesindeki çocuklar, kendi yiyeceklerini depremi yaşayan ve aç kalan sokak hayvanlarıyla paylaşıyor. Yetkililerin şehrin değişik yerlerine bıraktığı hayvan yemlerinin yanı sıra, ilçede yaşayan çocuklar da sokak hayvanlarını kendi elleriyle besliyor. Şehrin bütün sokaklarını gezen depremin gizli kahramanları, nerede bir hayvan görürlerse hemen ilgilenip yiyecek veriyor. Kedi ve köpeğin birbirleriyle yemeklerini paylaşması ise dikkat çekti.


Onlar depremin gizli kahramanları


Hayvanları bu şekilde gördüklerinde vicdanlarının sızladığını belirten 13 yaşındaki Mustafa Caner Susam, "Yazıktı, üşüyorlardı, vicdanımız sızladı. Onların da yardıma ihtiyaçları vardı. Biz de kendilerine yemek verdik. Büyüklerden sokak hayvanlarına zarar vermemelerini istiyoruz. Onları beslemelerini, kulübe yapmalarını istiyoruz. Ne de olsa onlar da bir can" dedi.


Deprem olunca sokak hayvanlarını unuttuk


Depremden sonra herkesin insanlara yoğunlaştığını anımsatan14 yaşındaki Mert Türkmen, "Deprem olduğunda herkes insanların üstüne yöneldi ama hayvanları unuttuk. Onlar da üşüdü. Biz yemekleri onlara da veriyoruz. Onları unutmuyoruz çünkü onlarla ilgilenen kimse yok. Deprem olduğunda onlar da etkilendi. Korktular, kaçıştılar. Birisinin ayağı sakat, yürüyemiyor. Baktık, sonra yemek falan verdik" ifadelerini kullandı.


Yaşlı adamın duyarlılığı


Çocukların hayvanları beslediğini gören 80 yaşındaki Fehmi Gökmen de onların yanına gelip aç ve hasta olan başkan hayvanlar da olduğunu söyledi. Kendilerinde fazla yemek varsa bu hayvanlara verilmesini isteyen yaşlı adam, çocukları sokak hayvanlarının bulunduğu yere götürdü.


Hayvanların buralarda perişan olduğunu dile getiren Gökmen, "Hayvanlara bakmak lazım. Merhamet lazım. O da bir canlıdır. Köylüler Elazığ'a göç ediyor, köpekleri getirip buraya bırakıyorlar. Perişan oluyorlar" diye konuştu.


Depremin merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yetkililerin sokak hayvanları için düzenli olarak belli noktalara yemek bıraktıkları da belirtildi. - ELAZIĞ

Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
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