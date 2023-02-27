Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı

27.02.2023 10:33

Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı Malatya'nın Akçadağ ilçesinde depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yoğun kar yağışı altında depreme yakalananların büyük korku ve panikle kaçıştıkları görülürken, bazı yapıların yıkılma anları ise anbean kameralara yansıdı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Depreme bankada işlem yaparken yakalan vatandaşların çökmelerin başladığı bankandan dışarı fırladıkları görülürken, Başpınar Mahallesi'nde bulunan bazı işyerlerinin yıkılma anları ile çarşı merkezinde yaşanan panik ve korku dolu anlar anbean mobese kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Ortalık mahşer yeri gibi olmuş! Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı Ortalık mahşer yeri gibi olmuş! Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı Malatya'da kalıcı kontular için yer tespitlerine başlandı Malatya'da kalıcı kontular için yer tespitlerine başlandı

Malatya, Akçadağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:09 Son Dakika! Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11:56 Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'ya evinde büyük şok! 5 gollü mücadelede kazanan Osasuna oldu
11:54 Tribünden yükselen "Hükümet istifa" sesleri tansiyonu yükseltti! Bir açıklama da Ümraniyespor'dan geldi
11:45 Kerem Kınık iddialara ilişkin çok net konuştu: Bağışlar doğrudan vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırılmaktadır
11:14 BM İnsan Hakları Konseyi Oturumu, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı
11:26 CZN Burak, günlerce enkaz altında kalan Taha Duymaz'a gelen çirkin yorumları tek tek ifşa etti
10:57 Necati Ateş'ten Beşiktaş taraftarını kızdıracak yorum: Şampiyonluğu bıraktılar
10:54 Haluk Levent: Kızılay'dan aldığımız bir çadırın maliyeti KDV dahil 22 bin liraya karşılık geldi
10:42 Altının gram fiyatı 1.099 lira seviyesinden işlem görüyor
10:39 Depremzedeleri bahane etmiş! "Hatay'a götüreceğim" diyerek topladığı yardımlar evinden çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2023 12:41:37. #1.11#
SON DAKİKA: Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement