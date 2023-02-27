Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı
MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yoğun kar yağışı altında depreme yakalananların büyük korku ve panikle kaçıştıkları görülürken, bazı yapıların yıkılma anları ise anbean kameralara yansıdı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Depreme bankada işlem yaparken yakalan vatandaşların çökmelerin başladığı bankandan dışarı fırladıkları görülürken, Başpınar Mahallesi'nde bulunan bazı işyerlerinin yıkılma anları ile çarşı merkezinde yaşanan panik ve korku dolu anlar anbean mobese kameralarına yansıdı.
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