Son Dakika Haberleri: Depremin ertesi günü İstanbullular güne böyle uyandı
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Depremin ertesi günü İstanbullular güne böyle uyandı

1 saat önce

İstanbul'da yaşanan depremin ardından evlerine girmekte tereddüt ederek parklarda kalan vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla birlikte uyanarak, eşyalarını evlerine taşıdı.

Depremin ertesi günü İstanbullular güne böyle uyandı, System.String[]

İstanbul'da yaşanan depremin ardından evlerine girmekte tereddüt ederek parklarda kalan vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla birlikte uyanarak, eşyalarını evlerine taşıdı.


İstanbul Silivri açıklarında dün yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem ve ardından yaşanan artçı depremler nedeniyle mega kentte vatandaşlar gece parklarda geçirdi. Kimileri çadır kurarak içinde kalırken, kimileri ise battaniyelere sarılarak çimlerin üzerinde uyudu. Devriye gezen polis ekipleri ise sürekli olarak vatandaşlara anonslar yaparak, şüpheli kişileri bildirmelerini ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Geceyi parkta geçiren vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla birlikte uyandı. Battaniyelerini toplayan ailelerden bazıları eşyalarını evlerine götürürken, bazıları ise parkta oturmaya devam ediyor. Depremin ertesi günü parklarda uyanan vatandaşlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:05 Kaynak: İHA
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