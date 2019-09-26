Son Dakika Haberleri: Depremin etkisi ile Tekirdağ'da binada çatlaklar oluştu
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Depremin etkisi ile Tekirdağ'da binada çatlaklar oluştu

2 gün önce

Silivri açıklarında meydana gelen depremden Tekirdağ gibi komşu iller de etkilendi.

Depremin etkisi ile Tekirdağ'da binada çatlaklar oluştu, System.String[]

Silivri açıklarında meydana gelen depremden Tekirdağ gibi komşu iller de etkilendi. Deprem dolayısıyla Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir binada çatlaklar meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi'ndeki apartmanda meydana gelen çatlaklar, apartman sakinlerini paniğe düşürdü. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Silivri, Kapaklı, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:00 Kaynak: İHA
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