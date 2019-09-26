Depremin etkisi ile Tekirdağ'da binada çatlaklar oluştu
2 gün önce
Silivri açıklarında meydana gelen depremden Tekirdağ gibi komşu iller de etkilendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:00 Kaynak: İHA
Silivri açıklarında meydana gelen depremden Tekirdağ gibi komşu iller de etkilendi. Deprem dolayısıyla Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir binada çatlaklar meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi'ndeki apartmanda meydana gelen çatlaklar, apartman sakinlerini paniğe düşürdü. - TEKİRDAĞ
Son Dakika: Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD: 3 günde 314 artçı deprem yaşandı Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden talihsiz kadının sorusuna kimse cevap veremedi Ege Denizi'nde can pazarı! Teknesi batan düzensiz göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti