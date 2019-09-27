Depremin etkisi ile Tekirdağ'da binada çatlaklar oluştu
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Depremin etkisi ile Tekirdağ'da binada çatlaklar oluştuTEKİRDAĞ - Silivri açıklarında meydana gelen depremden Tekirdağ gibi komşu iller de etkilendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:44 Kaynak: İHA
Depremin etkisi ile Tekirdağ'da binada çatlaklar oluştu
TEKİRDAĞ - Silivri açıklarında meydana gelen depremden Tekirdağ gibi komşu iller de etkilendi. Deprem dolayısıyla Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir binada çatlaklar meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi'ndeki apartmanda meydana gelen çatlaklar, apartman sakinlerini paniğe düşürdü.
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