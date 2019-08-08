Son Dakika Haberleri: Depremin etkisiyle başına tuğla düşen genç yaralandı
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Depremin etkisiyle başına tuğla düşen genç yaralandı

23 dakika önce

Merkez Üstü Denizli olan 5.7 şiddetindeki deprem sırasında Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde başına tuğla düşen bir genç yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Depremin etkisiyle başına tuğla düşen genç yaralandı, System.String[]
Merkez Üstü Denizli olan 5.7 şiddetindeki deprem sırasında Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde başına tuğla düşen bir genç yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Denizli'de 14.19 civarında 5.7 şiddetindeki deprem, çevre iller gibi Afyonkarahisar ve ilçelerinde de hissedildi. Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde depremin şiddetiyle çatıdan başına tuğla düşen Önder Sertçelik (18), yaralandı. Serkçelik, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Isparta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilincinin yerinde olduğu öğrenilen Sertçelik, tedavi altına alandı.

Öte yandan depremin hissedildiği ilçelere AFAD ekipleri sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR
Başmakçı, Denizli, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
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