Depremin evrensel kodu çözülüyor mu? Yeni sismolojik bulgular erken uyarıyı sağlayabilir mi?
2 saat önce
Yeni bir araştırma büyük depremlerin büyük bir çoğunluğunun öncül küçük depremlerden kısa bir süre sonra geldiğini ortaya koydu.
Büyük depremler bir anda mı geliyor yoksa onları hazırlayan ve öngörülebilir kılan bir değişim süreci var mı? Bilim dünyası şimdiye kadar bu soruya net bir cevap verememişti ancak yapılan yeni bir araştırma büyük depremlerin büyük bir çoğunluğunun öncül küçük depremlerden kısa bir süre sonra geldiğini ortaya koydu.
Yıllar içinde toplanan ve yapay zeka tarafından özdevimli öğrenme (machine learning) ile işlenen yeni veriler ışığında yayınlanan yeni bir çalışmaya
göre küçük ölçekli öncül depremler ana depremden haftalar veya sadece günler önce depremin gerçekleşeceği bölgenin derinliklerinde varlık gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:30
Yeni Zelanda Meclis Başkanı, kürsüsünde bebeğe biberonla süt verdi Amazon ormanlarındaki yangınlar Sao Paulo'yı karanlığa gömdü 'Grönland satılık değil' yanıtını alan Trump, Danimarka gezisini iptal etti İngiliz basını: İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci 10 gün içinde başlayacak