"Depremin farkındayız, ama önlem almıyoruz" - Son Dakika

İzmir'de yaşanan afetin ardından, depremle ilgili yapılan bir araştırmada çıkan sonuçlara göre vatandaşlar, daha büyük depremlerin olabileceğinin farkında fakat önlem alınmadan yaşamlarını sürdürdüklerini de kabul ediyor.

Araştırma Şirketi Areda Survey, İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 98.4'ü depremi hissettiğini ifade ederken, yaşanan bu yıkımın ardından daha büyük bir deprem olacağını düşünenlerin oranı yüzde 62,1. Katılımcıların yüzde 73,1'i ise olası bir depreme karşı yeterince önlem almadığının bilinciyle yaşamaya devam ediyor.

Türkiye, İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde büyük yıkıma neden olan 6.6'lık depremle sarsıldı. Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan deprem nedeniyle 17 bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalan vatandaşların 114'ü yaşamını yitirirken, 1035'i ise yaralandı. Arama kurtarma faaliyetlerinin günlerce sürdüğü korkunç olay, Türkiye'nin adeta birinci gündem maddesi oldu. Araştırma Şirketi Areda Survey, deprem algısına ışık tutmak için çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Araştırmaya göre 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremi katılımcıların yüzde 98.4'ü hissetmiş. Katılımcıların yüzde 62,1'i yaşanan yıkıcı depremin ardından daha büyük ve yıkıcı bir deprem beklerken olası bir depreme karşı yeterince önlem aldığını düşünmeyen katılımcıların oranı ise yüzde 73,1.

Araştırma Şirketi Areda Survey'in 3-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği İzmir Deprem Araştırmasına, bin 100 kişi katıldı. Söz konusu araştırma, Areda Survey PBDP'si kullanılarak kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleştirildi.

O an "çocuklarım" dediler

Deprem esnasında aklınıza ilk ne geldi sorusuna yüzde 50,6 çocuklarım cevabını verdi. Bu soruya anne-baba-kardeş yanıtı verenlerin oranı yüzde 20 olurken, eşim diyenlerin oranı ise 18,2 oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 9,4'ü deprem anında evini düşündüğünü aktarırken, 0,9'u komşum, 0,8'i ise sevgilim cevabını paylaştı.

"Önlem almadığımızın farkındayız"

Araştırmaya göre "Olası bir depreme karşı, kendinizin yeterli önlem aldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 73,1'i hayır yanıtı verdi. Aynı soruya evet diyenlerin oranı yüzde 26,9 oldu. Öte yandan aynı araştırmada yer alan "Evinizi alırken, kiralardan depreme dayanıklı olup olmadığını araştırdınız mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 72,3'ü hayır derken, yüzde 27,7'si evet dedi.

"Güvenliğimiz muallakta"

Oturduğunuz, yaşadığınız evin güvenli olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna, evet diyenlerin oranı yüzde 34,3 olurken, kısmen diyenlerin oranı yüzde 50.9 olarak açıklandı. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 14,7.

Yardıma AFAD koşar

"Araştırmada yer alan arama kurtarma çalışmalarını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 96.5 olurken, hayır diyenlerin oranı yüzde 3,5 oldu. Araştırmada ayrıca, "Yaşamış olduğunuz depremde aşağıdakilerden hangisinin size ilk olarak yardım edeceğini düşündünüz?" sorusuna katılımcıların yüzde 47.7'si AFAD yanıtı verirken, bu yanıtı yüzde 27 ile belediyeler, yüzde 15,2 ile STK'lar, yüzde 8,7 Kızılay ve yüzde 1,4 ile valilik izledi. "Farklı il-ilçe belediyelerinin İzmir'e destek olmak amacıyla yeme-içme stantları kurmasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 92.3 olurken, hayır yanıtı verenlerin oranı 2.1'de kaldı

"İletişim sorunu yaşadık"

Deprem sonrası en büyük sorunlardan biri yakınlarımızla iletişim. Areda Survey Araştırma Şirketi'nin hazırladığı İzmir Deprem Araştırması'na göre katılımcıların yüzde 55.1'i deprem sonrası yakınlarıyla iletişim kurmakta sorun yaşadığını ifade etti. Aynı soruya 'hayır' yanıtı verenlerin oranı yüzde 44.9. Deprem sonrası yakınlarınız ile iletişim kurma aracı olarak hangisini tercih ettiniz sorusuna, katılımcıların yüzde 68'i telefon cevabı verirken, Whatsapp, Facetime, Telegram, BİP gibi internet tabanlı sağlayıcıları kullanan katılımcıların oranı yüzde 23,1 olarak ifade edildi. Deprem sonrası haberleşmek için kısa mesaj (SMS) atanların oranı ise yüzde 8,9.

Depremi televizyondan takip ettik

"Televizyon ve sosyal medyada görüş bildiren deprem uzmanlarını güvenli buluyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 55,6'sı 'evet güveniyorum' derken, yüzde 44,4'ü 'hayır güvenmiyorum' dedi. "Deprem sonrasında kullandığınız/takip ettiğiniz haber kaynakları hangileridir?" sorusuna katılımcıların yüzde 48,6'sı 'televizyon' yanıtı verdi. Katılımcıların yüzde 39.4'u bu soruya 'sosyal medya' yanıtını verirken, yüzde 11,4'ü 'haber siteleri', yüzde 0,6'sı ise 'yakın çevre, arkadaş' cevabını verdi.

Depremden sonra kademeli olarak devam eden okulların tatil edilmesini katılımcıların yüzde 95'i olumlu bulduğunu ifade ederken, yüzde 5'i olumsuz görüş bildirdi.

-İHA-