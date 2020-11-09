"Depremin farkındayız, ama önlem almıyoruz" - Son Dakika

"Depremin farkındayız, ama önlem almıyoruz"

09.11.2020 11:40

İzmir'de yaşanan afetin ardından, depremle ilgili yapılan bir araştırmada çıkan sonuçlara göre vatandaşlar, daha büyük depremlerin olabileceğinin farkında fakat önlem alınmadan yaşamlarını sürdürdüklerini de kabul ediyor.

İzmir'de yaşanan afetin ardından, depremle ilgili yapılan bir araştırmada çıkan sonuçlara göre vatandaşlar, daha büyük depremlerin olabileceğinin farkında fakat önlem alınmadan yaşamlarını sürdürdüklerini de kabul ediyor.

Araştırma Şirketi Areda Survey, İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 98.4'ü depremi hissettiğini ifade ederken, yaşanan bu yıkımın ardından daha büyük bir deprem olacağını düşünenlerin oranı yüzde 62,1. Katılımcıların yüzde 73,1'i ise olası bir depreme karşı yeterince önlem almadığının bilinciyle yaşamaya devam ediyor.

Türkiye, İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde büyük yıkıma neden olan 6.6'lık depremle sarsıldı. Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan deprem nedeniyle 17 bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalan vatandaşların 114'ü yaşamını yitirirken, 1035'i ise yaralandı. Arama kurtarma faaliyetlerinin günlerce sürdüğü korkunç olay, Türkiye'nin adeta birinci gündem maddesi oldu. Araştırma Şirketi Areda Survey, deprem algısına ışık tutmak için çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Araştırmaya göre 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremi katılımcıların yüzde 98.4'ü hissetmiş. Katılımcıların yüzde 62,1'i yaşanan yıkıcı depremin ardından daha büyük ve yıkıcı bir deprem beklerken olası bir depreme karşı yeterince önlem aldığını düşünmeyen katılımcıların oranı ise yüzde 73,1.

Araştırma Şirketi Areda Survey'in 3-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği İzmir Deprem Araştırmasına, bin 100 kişi katıldı. Söz konusu araştırma, Areda Survey PBDP'si kullanılarak kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleştirildi.

O an "çocuklarım" dediler

Deprem esnasında aklınıza ilk ne geldi sorusuna yüzde 50,6 çocuklarım cevabını verdi. Bu soruya anne-baba-kardeş yanıtı verenlerin oranı yüzde 20 olurken, eşim diyenlerin oranı ise 18,2 oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 9,4'ü deprem anında evini düşündüğünü aktarırken, 0,9'u komşum, 0,8'i ise sevgilim cevabını paylaştı.

"Önlem almadığımızın farkındayız"

Araştırmaya göre "Olası bir depreme karşı, kendinizin yeterli önlem aldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 73,1'i hayır yanıtı verdi. Aynı soruya evet diyenlerin oranı yüzde 26,9 oldu. Öte yandan aynı araştırmada yer alan "Evinizi alırken, kiralardan depreme dayanıklı olup olmadığını araştırdınız mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 72,3'ü hayır derken, yüzde 27,7'si evet dedi.

"Güvenliğimiz muallakta"

Oturduğunuz, yaşadığınız evin güvenli olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna, evet diyenlerin oranı yüzde 34,3 olurken, kısmen diyenlerin oranı yüzde 50.9 olarak açıklandı. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 14,7.

Yardıma AFAD koşar

"Araştırmada yer alan arama kurtarma çalışmalarını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 96.5 olurken, hayır diyenlerin oranı yüzde 3,5 oldu. Araştırmada ayrıca, "Yaşamış olduğunuz depremde aşağıdakilerden hangisinin size ilk olarak yardım edeceğini düşündünüz?" sorusuna katılımcıların yüzde 47.7'si AFAD yanıtı verirken, bu yanıtı yüzde 27 ile belediyeler, yüzde 15,2 ile STK'lar, yüzde 8,7 Kızılay ve yüzde 1,4 ile valilik izledi. "Farklı il-ilçe belediyelerinin İzmir'e destek olmak amacıyla yeme-içme stantları kurmasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 92.3 olurken, hayır yanıtı verenlerin oranı 2.1'de kaldı

"İletişim sorunu yaşadık"

Deprem sonrası en büyük sorunlardan biri yakınlarımızla iletişim. Areda Survey Araştırma Şirketi'nin hazırladığı İzmir Deprem Araştırması'na göre katılımcıların yüzde 55.1'i deprem sonrası yakınlarıyla iletişim kurmakta sorun yaşadığını ifade etti. Aynı soruya 'hayır' yanıtı verenlerin oranı yüzde 44.9. Deprem sonrası yakınlarınız ile iletişim kurma aracı olarak hangisini tercih ettiniz sorusuna, katılımcıların yüzde 68'i telefon cevabı verirken, Whatsapp, Facetime, Telegram, BİP gibi internet tabanlı sağlayıcıları kullanan katılımcıların oranı yüzde 23,1 olarak ifade edildi. Deprem sonrası haberleşmek için kısa mesaj (SMS) atanların oranı ise yüzde 8,9.

Depremi televizyondan takip ettik

"Televizyon ve sosyal medyada görüş bildiren deprem uzmanlarını güvenli buluyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 55,6'sı 'evet güveniyorum' derken, yüzde 44,4'ü 'hayır güvenmiyorum' dedi. "Deprem sonrasında kullandığınız/takip ettiğiniz haber kaynakları hangileridir?" sorusuna katılımcıların yüzde 48,6'sı 'televizyon' yanıtı verdi. Katılımcıların yüzde 39.4'u bu soruya 'sosyal medya' yanıtını verirken, yüzde 11,4'ü 'haber siteleri', yüzde 0,6'sı ise 'yakın çevre, arkadaş' cevabını verdi.

Depremden sonra kademeli olarak devam eden okulların tatil edilmesini katılımcıların yüzde 95'i olumlu bulduğunu ifade ederken, yüzde 5'i olumsuz görüş bildirdi.

-İHA-

Depremin farkındayız, ama önlem almıyoruz

Arama Kurtarma, araştırma, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Depremin farkındayız, ama önlem almıyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıysa kendimden şüphe etmeliyim Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı
Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı         
12:13
Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan "Kararlılık" vurgusu geldi         
12:07
Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak         
11:06
Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti         
10:57
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi         
10:20
Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı         
09:53
Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar         
09:40
Rıdvan Dilmen'den G.Saray maçının hakemine sert eleştiri: Berbat maç yönetti Rıdvan Dilmen'den G.Saray maçının hakemine sert eleştiri: Berbat maç yönetti         
09:36
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir         
09:07
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 12:53:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Depremin farkındayız, ama önlem almıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei