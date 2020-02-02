Depremin gönüllü arama kurtarmacıları yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremin gönüllü arama kurtarmacıları yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Depremin gönüllü arama kurtarmacıları yaşadıklarını anlattı

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Bilecik İHH ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde bölgede çalışan ekiplerin mücadelesini anlattı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Bilecik İHH ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde bölgede çalışan ekiplerin mücadelesini anlattı.

Depremin gönüllü arama kurtarmacıları yaşadıklarını anlattı

Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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