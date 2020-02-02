Depremin gönüllü arama kurtarmacıları yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

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Depremin gönüllü arama kurtarmacıları yaşadıklarını anlattı
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Bilecik İHH ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde bölgede çalışan ekiplerin mücadelesini anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:22 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Bilecik İHH ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde bölgede çalışan ekiplerin mücadelesini anlattı.
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