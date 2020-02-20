Depremin hasar verdiği okul, kontrollü olarak böyle yıkıldı - Son Dakika
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Depremin hasar verdiği okul, kontrollü olarak böyle yıkıldı

6 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde depremin ağır hasar verdiği okul kontrollü olarak yıkıldı.

Depremin hasar verdiği okul, kontrollü olarak böyle yıkıldı, System.String[]

Elazığ'ın Baskil ilçesinde depremin ağır hasar verdiği okul kontrollü olarak yıkıldı. Okulun bir kısmının çökme anı kameraya saniye saniye yansıdı.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem merkez üssü Sivrice ile kent merkezi dışında bazı ilçeler de de ağır hasara yol açtı. Baskil ilçesinde de depremde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ağır hasar aldı. Ağır hasar alan okul dün itibariyle boşaltılıp, bugün kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. İş makinesiyle müdahale edilen okulun bir bölümü çöktü. Binanı çökmesiyle birlikte iş makinesi toz duman içerisinde kaldı.


Elazığ'da toplamda 17 okulun yıkımının yapılmasının planlandığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Deprem, Baskil, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:18 Kaynak: İHA
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