Depremin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı...Deprem bölgesi havadan görüntülendi

Depremin vurduğu Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Doğanbağı köyünde vatandaşlar geceyi çadırda ve dışarıda geçirdi ELAZIĞ - Elazığ'da meydana 5.2 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Doğanbağı köyünde vatandaşlar geceyi dışarı da ve çadırlarda geçirirken, gün ağırmasıyla yıkılıp, hasar gören evler tamamen ortaya çıktı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kavaklı köyü merkezli dün saat 20.31'de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde en çok hasar Sivrice ilçesine bağlı Doğanbağı köyünde meydana geldi. 45 haneli, 120 nufüslu köyde 5 ev kısmen yıkılırken çok sayıda ev hasar gördü. Olay yerine gelen AFAD ekipleri köyde çadır kurarken, Kızılay ise soba, battaniye ve yatak getirdi. Depremden sonra köyde büyük panik yaşayan vatandaşlar, evlerine giremedi. Bazı vatandaşlar kurulan çadırlarda kalırken, bazıları ise sabaha kadar ateşin başında oturdu. Havanın aydınlamasıyla yıkılan ve hasar gören evler gün yüzüne çıktı.

Yıkılın 5 ev, hasar gören yaklaşık 10 ev var

Dün akşam saat 20.30 sıralarında depremin meydana geldiğini anımsatan köy muhtarı Serhat Yıldırım, "5.2 büyüklüğünde oldu. Merkez üstü Kavak köyü olmasına rağmen köyümüzde 5 tane yıkılan evimiz var. 5-10 tane de ağır hasarlı evimiz var. Çok şükür can kaybımı bulunmamaktadır. Yalnız vatandaşlar evlerine giremediler. Sağ olsun valimiz köyümüze geldi. Diğer kurumlarda harekete geçti. Çadırlarımız geldi. Soba, battaniye, yataklarımız geldi. Şuanda birkaç çadırımız kuruldu. Hepsine teşekkür ederiz" dedi.

"Millet bağırarak koştu"

Deprem anını anlatan köy sakinlerinden Mehmet Aladar ise, "Namazı kıldıktan sonra aşağı indim. Aşağı inince gürültü geldi. Çok acayip bir ses geldi. Alttan vurarak bir şey oldu. O anda millet bağırdı ve koştu. Millet dışarı çıktı. Bizde birkaç arkadaşla beraber köyü dolanmaya başladık. Çok şükür can kaybı yok. Hasarımız çok, bazı yerlerde evler yıkıldı. Tüm evlerde de çatlak var. Hasarsız ev yok. evlere kimse girmedi. 2 tane sağlam yeni beton ev var. Kadınların bir kısmını oraya yerleştirdik. Erkekler dışarı da kaldı. Evlere kimse giremedi. Can kayı olmasın diye dikkat ettik. AFAD tarafından 10 çadır geldi. 3 tanesi acil olarak kuruldu. Diğerleri de kurulacak. Kızılay'dan da malzeme geliyor. Devletimizden de Allah razı olsun. Gece hepsi buraya geldi" diye konuştuk.

