Depremin hasarını tespit için destek ekibi bölgede - Son Dakika

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Depremin hasarını tespit için destek ekibi bölgede
6 saat önce
MSB: "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgede hasar tespit faaliyetlerine destek veren ANKA İnsansız Hava Aracımızın yanı sıra bir adet İnsanlı Keşif Uçağımız da (İKU) havadan hasar tespit çalışmalarına destek sağlaması için görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
MSB: " Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgede hasar tespit faaliyetlerine destek veren ANKA İnsansız Hava Aracımızın yanı sıra bir adet İnsanlı Keşif Uçağımız da (İKU) havadan hasar tespit çalışmalarına destek sağlaması için görevlendirildi."
(İHA)
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