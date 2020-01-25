Depremin hissedildiği Gaziantep'te babanın çocuğuyla kaçma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Gaziantep'te evlerini terk etmek üzere elinde çocuğuyla apartmanda koşan bir kişinin çocuğuyla yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te hissedilen deprem sırasında Yeditepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, apartmandaki dairelerini panik içinde terk etti.

Bu sırada bir apartmanın sakinlerinden Mehmet Yokuş, depremde yaşadığı panik nedeniyle çocuğunu kucaklayıp merdivenlerden inmeye başladı. Merdivenleri hızla inen Yokuş'un giriş kata geldiğinde kayarak çocuğunun üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüye apartman sakinlerinin dairelerini panikle terk etme anları da yansıdı.

Yokuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu anlamadık. Çocuk diğer odada çizgi film seyrediyordu. O an bir sallantı oldu. Sonra tavandaki avize titreyince çocuğu alır almaz ayakkabısını giydirmeden aşağı fırladım, giriş katta düştüm. O an canımın yanmasına rağmen hiç anlamadım. Sağ olsun o anda bir arkadaşım yardım etti." diye konuştu.