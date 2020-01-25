Depremin hissedildiği Gaziantep'te babanın çocuğuyla kaçma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremin hissedildiği Gaziantep'te babanın çocuğuyla kaçma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Depremin hissedildiği Gaziantep'te babanın çocuğuyla kaçma anı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Gaziantep'te evlerini terk etmek üzere elinde çocuğuyla apartmanda koşan bir kişinin çocuğuyla yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Gaziantep'te evlerini terk etmek üzere elinde çocuğuyla apartmanda koşan bir kişinin çocuğuyla yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te hissedilen deprem sırasında Yeditepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, apartmandaki dairelerini panik içinde terk etti.

Bu sırada bir apartmanın sakinlerinden Mehmet Yokuş, depremde yaşadığı panik nedeniyle çocuğunu kucaklayıp merdivenlerden inmeye başladı. Merdivenleri hızla inen Yokuş'un giriş kata geldiğinde kayarak çocuğunun üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüye apartman sakinlerinin dairelerini panikle terk etme anları da yansıdı.

Yokuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu anlamadık. Çocuk diğer odada çizgi film seyrediyordu. O an bir sallantı oldu. Sonra tavandaki avize titreyince çocuğu alır almaz ayakkabısını giydirmeden aşağı fırladım, giriş katta düştüm. O an canımın yanmasına rağmen hiç anlamadım. Sağ olsun o anda bir arkadaşım yardım etti." diye konuştu.

Depremin hissedildiği Gaziantep'te babanın çocuğuyla kaçma anı güvenlik kamerasında

Gaziantep, Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu
Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti Elazığ depreminin simgesi Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı Konya'da Çinli kadın turist, coronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 21:56:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremin hissedildiği Gaziantep'te babanın çocuğuyla kaçma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]