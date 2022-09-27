Ardahan'da meydana gelen deprem Kars'ta da hissedildi

-Depremin hissedildiği Kars'ta panikle sokağa çıkan insanlar
-Sallanan avizeler KARS - AFAD, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Kars'ta da hissedildi.
Kaynak: AA
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