Depremin isimsiz kahramanları objektiflere yansıdı - Son Dakika

Türkiye'nin farklı illerinden İzmir'e gelen yüzlerce isimsiz kahramanın yaşadıkları ve kurtarma operasyonu sırasındaki o anları objektiflere yansıdı. Gece gündüz demeden canlarını hiçe sayarak çalışan o kahramanlar yaralansa bile dinlenip hemen görevleri başına koştu.

Türkiye İzmir'de yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için seferber oldu. İzmir'in Bayraklı ilçesine ülkenin farklı yerlerinden gelen yüzlerce arama kurtarma görevlisi yaşadıkları objektiflere yansıdı. Enkaz üzerinde günlerce dinlenmeden aralıksız çalışan o kahramanlar bazen sessizliğe bürünüp enkaz altından gelecek ufak bir sese odaklandılar. Bazen ise enkaz altında kalan minik bedenleri kurtarmak için canları pahasına çalıştılar. İsimleri bilinmese de onlar yaptıkları fedakarlıkla Türkiye'nin gönlüne taht kurdular. Enkaz altında bir can bulduklarında ise kimi zaman sevinçten havalara uçarken üzücü haberler verirken onlarda gözyaşlarını tutamadı. Bir itfaiye görevlisi ise Rıza Bey Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları yaparken ayağından yaralandı. Ancak yaralı olmasına rağmen gözü halen enkazda olan itfaiye görevlisinin o anları objektiflere yansıdı. Gece de süren kurtarma çalışmalarını bazen kesilen demirlerin kıvılcımları aydınlattı. - İZMİR