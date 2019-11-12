Depremin izleri fotoğraf karelerinde

Merhum gazeteci Mehmet Kıdıman'ın 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin ardından çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, felaketin 20. yılında o dönem yaşananları gözler önüne seriyor.

12 Kasım 1999 Düzce depreminin 20. yılında Anıtpark Meydanı'nda açılan sergide, merhum gazeteci Mehmet Kıdıman'ın çektiği fotoğraf ve gazete kupürleri yer alıyor.

Serginin açılışı, gazetecinin oğulları Ali ve Arif Kıdıman ile vatandaşlar tarafından yapıldı.

Arif Kıdıman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının depremlerde çektiği fotoğrafların ve biriktirdiği gazete kupürlerinin her yıl sergilediğini söyledi.

Babasının ilk sergisini 12 Kasım 2000 yılında gerçekleştirildiğini aktaran Kıdıman, "Vefatına kadar hem 17 Ağustos hem de 12 Kasım tarihlerinde yaklaşık 30 sergi açtı. Amacı acıları tazelemek değil, geleceğe ışık tutmaktı. 23 Temmuz 2014'te vefat ettikten sonra bizler ailesi olarak 17 Ağustos 2014'ten beri bizler yapıyoruz." diye konuştu.

Sergiyi ziyarete gelenler fotoğraf karelerini ilgiyle inceledi.