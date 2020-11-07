Depremin kahraman köpeği Bob'un ismi Kuşadası'nda parka verildi - Son Dakika

Depremin kahraman köpeği Bob'un ismi Kuşadası'nda parka verildi

07.11.2020 09:14
Depremin kahraman köpeği Bob'un ismi Kuşadası'nda parka verildi, System.String[]

Kuşadası Belediyesi, Kadıkalesi Mahallesi'nde yapımını tamamladığı köpek eğitim parkuruna Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında büyük rol alan AKUT Kuşadası'nın eğitimli köpeği Bob'un ismini verdi.

Kuşadası Belediyesi, Kadıkalesi Mahallesi'nde yapımını tamamladığı köpek eğitim parkuruna Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında büyük rol alan AKUT Kuşadası'nın eğitimli köpeği Bob'un ismini verdi. Bob'un eğiticisi ve AKUT gönüllüsü Tevfik Gül, "Kuşadası Belediyesi'nin Bob'un ismini köpekler için inşa ettiği köpek eğitim parkuruna vermesi beni gururlandırdı. Çok teşekkür ederim" dedi.

Kuşadası Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, AKUT Kuşadası'nın eğitimli köpeği Bob'un isminin Kadıkalesi Mahallesi'ndeki köpek eğitim parkuruna verilmesi kararı alındı. Uzun süredir AKUT Kuşadası'nın gerçekleştirdiği arama-kurtarma çalışmalarında büyük rol alan Belçika Molinois cinsindeki Bob, 30 Ekim Cuma günü Kuşadası Körfezi açıklarında meydana gelen depremin ardından enkaz altında kalan bir kedinin kurtarılmasına yardım ederek dikkatleri üzerine çekmişti. Kahraman Köpek Bob'un isminin verildiği Kadıkalesi Mahallesi Nazilli Sitesi Yolu üzerindeki 270 metrekare alan üzerine inşa edilen parkın içerisinde 6 adet köpek oyun ünitesi ve vatandaşlar için oturma grubu yer alıyor. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, köpeklerin sahipleriyle birlikte daha keyifli ve özgür zaman geçirebilmeleri için yapılan eğitim parkının içerisinde ayrıca hayvanların su içmesi için suluklar bulunuyor.

Bob'un eğiticisi Tevfik Gül, Kadıkalesi Mahallesi'ndeki köpek eğitim parkuruna Bob'un isminin verilmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek "Bob'la birlikte birçok arama-kurtarma çalışmasına katıldık. İzmir'deki depremin ardından da afet bölgesindeydik. Bayraklı'daki enkazlarda Bob ile birlikte canlı olabilecek noktaları işaretledik. Bir enkazda Bob aldığı koku üzerine ısrarla bir noktaya yoğunlaştı. Ancak havlamadı. Ben de merak edip baktığımda koltukların arasında sıkışan kediyi gördüm. Kedi, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Her şeyden önce arama kurtarma köpekleri oyunla eğitiliyor. Bu nedenle biz de adaylarımızı oyun oynamayı çok seven köpeklerden seçiyoruz. Kuşadası Belediyesi'nin köpekler için inşa ettiği köpek eğitim parkuruna Bob'un ismini vermesi beni çok gururlandırdı. AKUT Kuşadası'ndaki arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim " diye konuştu. - AYDIN

Depremin kahraman köpeği Bob'un ismi Kuşadası'nda parka verildi
Depremin kahraman köpeği Bob'un ismi Kuşadası'nda parka verildi
Depremin kahraman köpeği Bob'un ismi Kuşadası'nda parka verildi
Depremin kahraman köpeği Bob'un ismi Kuşadası'nda parka verildi
Depremin kahraman köpeği Bob'un ismi Kuşadası'nda parka verildi
Depremin kahraman köpeği Bob'un ismi Kuşadası'nda parka verildi
Depremin kahraman köpeği Bob'un ismi Kuşadası'nda parka verildi

Kuşadası Belediyesi, Arama Kurtarma, Kuşadası, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremin kahraman köpeği Bob'un ismi Kuşadası'nda parka verildi - Son Dakika


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