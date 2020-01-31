Depremin küçük simgesi Emir, kendisini kurtaran AFAD ekibiyle buluştu - Son Dakika

Depremin yaşandığı Elazığ'da AFAD'ın kahraman ekiplerinin 4 saatte enkaz altından kurtardığı 12 yaşındaki Mustafa Emir Çiçek ile hastane odasındaki buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binalardan Dilek Apartmanı'nda yaşayan Çiçek ailesi, depremde enkaz altında kaldı.

Babası, annesi ve ablası kurtarıldıktan sonra sıkıştığı yerin zorluğu nedeniyle enkazdan daha geç çıkarılan ailenin en küçük üyesi 12 yaşındaki Mustafa Emir Çiçek, kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüleriyle depremin küçük simgelerinden birisi oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ekiplerinin hummalı şekilde 4 saat süren kurtarma çalışması sonrası enkaz altından çıkarılan ve Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan küçük Mustafa'nın yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı.

Mustafa'nın ilk ziyaretçileri ise AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun talimatı doğrultusunda onu enkazdan kurtaran ekip oldu.

AA ekibi tarafından görüntülenen kısa süreli ziyaret, sevincin, mutluluğun ve gururun bir arada yaşandığı anlar olarak kayıtlara geçti.

"Hayata tutunmamı sağladınız"

Depremin şokunu hala üzerinden atamadığı görülen Mustafa, kendisini tonlarca enkazın altından kurtaran ekibi, hastane odasına girer girmez tanıdı.

Özellikle kendisiyle sürekli diyalog kuran ekipteki İlami Çakmak'ı gören Mustafa, "Ağabey seni nasıl unuturum? Hayata tutunmamı sağladınız. Sizi çok seviyorum." dedi.

AFAD ekibi moral ve destek verdikleri ziyaretin sonunda küçük Mustafa'dan bir an önce iyileşerek, iadeiziyarette bulunmasını istedi.

Mustafa da hastaneden çıkınca AFAD'a teşekkür ziyaretinde bulunacağını söyledi.

"Kurtarılırken üşümesin diye başına taktıkları şapkayı hediye ettiler"

AFAD ekibi, kurtarırken başı üşüdüğü için taktıkları, küçük Mustafa'yı ambulansa taşırken olay yerinde düşüp, kaybolan şapkayı da buldu.

Ekip, kendilerine ait olan şapkayı hatıra olsun diye Mustafa'ya hastanede hediye etti.

Şapkayı görünce duygulanan Mustafa, "Bu şapka bana orayı hatırlatıyor. Kurtarılma anısı olarak ömrümce saklayacağım." diye konuştu.

Ekip, aynı hastanede tedavi gören Mustafa'nın ablası Kübra Çiçek'e de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

"Emir, gerçekten cesaretli bir çocuk"

Ziyarete katılan AFAD ekibinden İlami Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'dan yola çıkarak, yaklaşık 1 saatte enkaza ulaştıklarını söyledi.

Bölgedeki çalışmalarda Diyarbakır ekibi olarak 5 kişiyi enkaz altından çıkardıklarını belirten Çakmak, bu kişilerden Mustafa Emir'in bulunduğu yerde çok sıkıştığını gördüklerini aktardı.

Titiz ve detaylı bir çalışmayla Emir'i kurtardıklarını anlatan Çakmak, "Emir gerçekten çok cesaretli bir çocuktu ve güzel bir iş çıkardı. AFAD olarak yaptığımız bütün kurtarma işlerinde her yarım saatte bir merkeze rapor veririz. Emir ile sohbet etmemiz gerekiyordu, bilincinin yerinde olması gerekiyordu. Kendimi tanıttım, okulunu sordum, sohbet etmeye çalıştık." dedi.

Emir'e, "Bak biz geldik ve seni kurtaracağız" mesajını vermek için kendi şapkalarını çıkarıp, taktıklarını dile getiren Çakmak, şunları kaydetti:

"Güzel bir çalışma yaptık. Emir'e zarar vermeden çok güzel bir kurtarma yaptık. Çok duygulandım. AFAD ve ekibimiz adına içimizi rahatlatan bir çalışma yaptık. Buna vesile olduğumuz için Allah'a çok şükrediyoruz. Mevla bir daha böylesi olaylarla karşılaştırmasın."