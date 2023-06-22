Depremin Merkez Üssü Kahramanmaraş'ta Kabak, Ayçiçeği ve Nohut Filizlendi - Son Dakika
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Depremin Merkez Üssü Kahramanmaraş'ta Kabak, Ayçiçeği ve Nohut Filizlendi

22.06.2023 10:56

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü olan Trabzon Bulvarı'nda kurulan konteyner çarşı arasında kabak, ayçiçeği ve nohut filizlendi. Depremde yıkılan iş yerleri için kurulan çarşı, bölge insanının ihtiyaçlarına cevap veriyor. Konteynerde hizmet veren esnaflardan Kemal Alagöz, yıkılan dükkanının bulunduğu yerde ayçiçeği ve kabak çekirdeklerinin filizlendiğini söyledi. İş yeri yıkılan Kanber Palta ise çiçekleri görünce tebessüm ve hüzünle baktığını belirterek, yeniden bir hayatın doğuşu olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'ta, depremin merkez üssü olan Trabzon Bulvarı'nda kurulan konteyner çarşısının ortasında kalan alanda, depremden önce kuruyemişçi olduğu bildirilen bölgede kabak, ayçiçeği ve nohut gibi bazı bitkiler filizlendi. Esnaflar, filizlenen bitkilerin umut verici olduğunu belirtirken, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Trabzon Bulvarı'nda yıkılan iş yerleri için kurulan konteyner çarşı, bölge insanının ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Deprem bölgesinde konteynerler arasında kabak, ayçiçeği ve nohut filizlendi

DEPREMDEN ÖNCE KURUYEMİŞÇİYDİ

Çarşı orta kısmında kalan bir alanda ise molozların arasından ayçiçeği, kabak ve nohut gibi bazı ürünler filizlenip büyüdü. Bazı bitkilerin ürün de vermeye başladığı alanın depremden önce kuruyemişçi olduğu bildirildi.

Depremde kuruyemiş dükkanı yıkılıp konteynerde hizmet veren Kemal Alagöz, AA muhabirine, 20 yıldan beri Trabzon Bulvarı'nda esnaflık yaptığını dile getirdi. 6 Şubat'ta yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Alagöz, depremde caddenin mahşer yeri haline döndüğünü söyledi.

Deprem bölgesinde konteynerler arasında kabak, ayçiçeği ve nohut filizlendi

"ÇEKİRDEKLER TOPRAKLA BİR ARAYA GELDİĞİNDE FİLİZLENİYOR"

Alagöz, depremlerde kuruyemiş dükkanın bulunduğu apartmanın yıkıldığını anlatarak, şöyle konuştu: "Depremden sonra geldik, konteynerde yeniden çalışmaya başlayacağız Allah'ın izniyle. Yıkılan dükkanımın olduğu yerde ayçiçeği, kabak çekirdeği açmış. Çünkü çekirdekler çiğ olduğu için toprakla bir araya gelince filizleniyor. Bu çiçeklerin filizlenmesi bir umut veriyor. 20 yıllık emeğimiz buraydı. Allah bir daha yaşatmasın. Kolay bir durum değil. Tekrardan yeniden ayağa kalkmayı düşünüyoruz Allah nasip ederse. 20 yıllık emeğimizin üzerinde ayçiçekleri ve kabak çekirdekleri filizlendi."

Deprem bölgesinde konteynerler arasında kabak, ayçiçeği ve nohut filizlendi

"ÇİÇEKLERİ GÖRÜNCE TEBESSÜM VE HÜZÜNLE BAKTIM"

İş yeri yıkılan ve şu an konteynerde giyim sektöründe hizmet veren esnaflardan Kanber Palta da Trabzon Bulvarı'nın şehrin simge caddelerinden biri olduğunu söyledi.

Depremin ilk 3-5 günü caddede çok hüzünlü anlar yaşadığını anlatan Palta, şöyle devam etti: "Kabak ve ayçiçeklerinin yeşerdiği bölgede depremden önce kuruyemişçi vardı. Depremde saçılan kuruyemişler, toprağa karışınca toprakta yeşermiş. Görüntü olarak acı bir durum. Burada ailelerimiz neşeyle arka sokağında ise çocuklarımızın güzel vakit geçirdiği güzel bir yerdi. Maalesef şimdi yıkık dökük, saçılan çekirdeklerden yeniden filizler çıkmış buna üzülüyoruz. Çiçekleri görünce tebessüm ve hüzünle baktım. Yeniden bir hayatın doğuşu var. Yeniden bir yeşerme var. İnşallah tüm insanlar bu çiçekler gibi yeniden işine gücüne ailesine her şeyine sağlıklı sıhhatli devam eder."

Deprem bölgesinde konteynerler arasında kabak, ayçiçeği ve nohut filizlendi
Kaynak: AA
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