Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi (2) - Son Dakika

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi (2)

6 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre ilçenin Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı, yaralının olmadığı bilgisinin geldiğini belirtti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre ilçenin Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı, yaralının olmadığı bilgisinin geldiğini belirtti.

AA muhabirine açıklama yapan Deniz, kentte korku yaratan deprem sonrası AFAD koordinasyonunda tüm ekiplerin sahada inceleme yürüttüğünü belirtti.

Vali Deniz, "Şu ana kadar alınan bilgiye göre Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok. Araştırma devam ediyor" dedi.

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'nin Muhtarı Nurettin Yıldız ise "Şu anda köyde her şey normal. Ama bir hayvan damının duvarı yıkılmış. Bir daha kontrol edeceğiz. Benim odanın birisinin duvarları çatlamış." diye konuştu.

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi (2)

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:59 Kaynak: AA
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