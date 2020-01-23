Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi (3) - Son Dakika

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi (3)

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'nin Muhtarı Nurettin Yıldız ise "Şu anda köyde her şey normal. Ama bir hayvan damının duvarı yıkılmış. Bir daha kontrol edeceğiz. Benim odanın birisinin duvarları çatlamış." diye konuştu.

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi (3)

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:09 Kaynak: AA
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