Depremin merkez üssü Sivrice'de son durum - Son Dakika
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Depremin merkez üssü Sivrice'de son durum

19 dakika önce

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesindeki son durum havadan görüntülendi.

Depremin merkez üssü Sivrice'de son durum, System.String[]

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesindeki son durum havadan görüntülendi.


Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem merkez ve kırsal bölgelerde 58 yapının yıkılmasına neden oldu. Depremde şu ana kadar tespit edilen 568 yapının ağır hasar gördüğü, 531 tanesinin ise orta derecede hasarlı olduğu tespit edildi. Deprem Elazığ merkez ile Sivrice ilçesindeki yapılara zarar verdi. Vatandaşlar, evlerini terk edip çadırlarda yaşamaya başlarken, hasarlı yapıların yıkımına da başlandı.


Depremin merkez üssü Sivrice ilçesi havadan görüntülendi. Görüntülerde ağır hasar gören bazı yapıların iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldığı görüldü. Evlerini terk eden vatandaşların da boş alanlarda kurdukları çadırlarda yaşamaya başladıkları gözlendi. - ELAZIĞ

Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
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