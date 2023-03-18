Depremin merkez üssünde şimşekler geceyi aydınlattı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinin ardından etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte şakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır için "sarı" alarm, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa için "turuncu" alarm verip ve sel konusunda dikkatli olunması uyarısında bulunmuştu.

Meteorolojinin uyarısı sonrası akşam saatlerinde etkisini oldukça arttıran gök gürültülü sağanak yağış sonrası, yağmur ile birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Depremde evlerini kaybederek çadır ve konteynerlerde yerleştirilen vatandaşlar ise zor anlar yaşarken, Kahramanmaraş'ta kuvvetli yağış ve yer yer kar yağacağı, sel, su baskını, yıldırım, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karsı dikkatli olunması istendi.