Depremin merkez üssünde vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
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Depremin merkez üssünde vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

17.04.2022 11:05

Depremin merkez üssünde vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor Böyle TOKİ görülmedi, göl manzaralı 305 adet konut 86 adet iş yeri Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapımına başlanan göl manzaralı 305 konut, 86 iş yeri tamamlandı.

Depremin merkez üssünde vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Böyle TOKİ görülmedi, göl manzaralı 305 adet konut 86 adet iş yeri

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapımına başlanan göl manzaralı 305 konut, 86 iş yeri tamamlandı. Depremzede vatandaşlar yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konutun konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede tamamlanan binlerce konut ise hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Elazığ'ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte yeniden inşa edilmeye başlandı. TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 caminin yapımı tamamlandı. İlçede TOKİ'nin kura sistemi uygulanmadı. Hak sahipleri, istedikleri konutları seçerek yerleşmeye başladı. Bu anı bekleyen vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşadı. Öte yandan göl manzarasıyla adeta bir yazlık gibi duran konutlar dikkatleri de üzerine çekiyor.

Konutlar hakkında bilgi veren Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, "24 Ocak 2020 yılında yaşanan deprem sonrasında ilçemiz riskli alan ila edilmiş ve Gölbaşı Mahallemiz kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılıp tekrar yapımına başlanmıştı. Şuan itibariyle 305 adet konut 86 adet iş yeri yapıldı. Şuanda teslim aşamasında. TOKİ kura sistemini uyguluyordu. Ama biz daha küçük bir yerleşim yeri olduğumuz için kura sistemini değil de vatandaşımızın kendi ailesi ve akrabasıyla eski komşularıyla birlikte oturmasını sağlayacak bir sistem denedik. Haritamızı serdik, vatandaşımız çağırdık. Kendi istedikleri yerde evlerini seçtiler. Şuan itibariyle de anahtarlarını teslim almaya başladılar. Evlerinde temizliklerini yapıyorlar. Yaklaşan bayram öncesinde son hazırlıklarını tamamlayıp çifte bayram yaşamaya yakınlar" dedi.

"Evlerimiz yapıldı ve bize verildi"

Evinin çok güzel olduğunu dile getiren Fikriye Kaya, "Allah'a şükürler olsun. Devletimizden, kaymakamımızdan Allah razı olsun. Evlerimiz yapıldı ve bize verildi. Ben yine eski komşularımla birlikteyim. Önceki evim birinci depremde ağır hasar aldı. Tekrar bir deprem olunca kökten yıkıldı. Hiç kalmadı, darmadağın olduydu" diye konuştu.

"Hiç sallantıyı hissetmedikleri için korkmuyorlar"

Torunu Efe Tarık Kaya ise, "Yeni evden daha memnunum Eski evde depremler olduğu zaman mecbur yanlarına geliyorduk. Çünkü korkuyorlardı. Şimdi bu yeni evde hiç sallantıyı hissetmedikleri için korkmuyorlar. Onlar için daha güvenli. Artık gözüm arkada kalmayacak" şeklinde konuştu.

Depremin merkez üssünde vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
Depremin merkez üssünde vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
Depremin merkez üssünde vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

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Sivrice, Elazığ, konut, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremin merkez üssünde vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika


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